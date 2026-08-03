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Wie gut hast du in der 2. Runde der Super League aufgepasst?

Die zweite Super-League-Runde ist durch. Wie gut hast du die Spiele verfolgt? Teste dein Wissen im Quiz.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Petar DjordjevicRedaktor Sport
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Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
FC Lugano
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Sion
FC Sion
Servette FC
Servette FC
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Basel
FC Basel
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
Super League
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        FC Lausanne-Sport
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        FC Luzern
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        FC Lugano
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        FC Thun
        FC Thun
        BSC Young Boys
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        FC Sion
        FC Sion
        Servette FC
        Servette FC
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Basel
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        FC St. Gallen
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        FC Vaduz
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