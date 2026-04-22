Mario Frick wird den FC Luzern im Sommer verlassen. Seine Zukunft ist noch ungewiss. Wo möchtest du den derzeitigen FCL-Trainer in der kommenden Saison sehen? Teile deine Meinung in unserer Abstimmung.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Fünf Spiele noch, dann endet das Kapitel Luzern für Mario Frick. Wohin es ihn danach zieht, ist offen. Juve-Legende Antonio Cabrini (68) wünscht sich Frick zurück in Italien. Wie der Italo-Weltmeister von 1982 gegenüber Blick sagt, würde der FCL-Coach in Italien «hervorragend ankommen».

Doch nicht nur ein Wechsel nach Italien, auch eine Zukunft in Deutschland scheint möglich – ein Verbleib in der Super League wäre eher eine Notlösung. Was wünschst du dir als nächsten Schritt in der Trainerkarriere Fricks? Teile deine Meinung in unserer Abstimmung.

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