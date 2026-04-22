Davide MalinconicoRedaktor Sport
Fünf Spiele noch, dann endet das Kapitel Luzern für Mario Frick. Wohin es ihn danach zieht, ist offen. Juve-Legende Antonio Cabrini (68) wünscht sich Frick zurück in Italien. Wie der Italo-Weltmeister von 1982 gegenüber Blick sagt, würde der FCL-Coach in Italien «hervorragend ankommen».
Doch nicht nur ein Wechsel nach Italien, auch eine Zukunft in Deutschland scheint möglich – ein Verbleib in der Super League wäre eher eine Notlösung. Was wünschst du dir als nächsten Schritt in der Trainerkarriere Fricks? Teile deine Meinung in unserer Abstimmung.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg