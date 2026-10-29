Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC St. Gallen verleiht Corsin Konietzke (20) bis zur Winterpause an Aufsteiger Vaduz. Der offensive Mittelfeldspieler hat in seiner noch jungen Karriere bereits 53 Profispiele (vier Tore, vier Vorlagen) für die Espen absolviert. In der angelaufenen Spielzeit kam er aber nur zu drei Kurzeinsätzen in der Frühphase der Saison, bevor er von einem Bänderriss im linken Sprunggelenk weiter zurückgeworfen wurde.

Nachdem er beim 0:2 gegen YB zuletzt in den Espen-Kader zurückgekehrt ist, führt sein Weg nun vorübergehend ins Ländle. Aufgrund einer Sonderregel für lokal ausgebildete Jungspieler (U21) ist die Leihe auch ausserhalb des Transferfensters möglich.

«Durch die Verletzung von Luca Mack (26), der uns voraussichtlich bis zur Winterpause fehlen wird, wollten wir im Mittelfeld reagieren. Mit Corsin Konietzke kommt ein junger Spieler mit Super-League-Erfahrung zu uns, der uns sofort weiterhelfen kann», lässt sich FCV-Sportchef Franz Burgmeier zitieren.

Noch näher dran am FC St. Gallen Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen