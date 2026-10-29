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Leihe dank Sonderregel
Vaduz holt FCSG-Youngster ins Ländle

Der FC Vaduz verstärkt sich kurzfristig mit Corsin Konietzke von St. Gallen.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Corsin Konietzke wechselt per Leihe zum FC Vaduz.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC St. Gallen verleiht Corsin Konietzke (20) bis zur Winterpause an Aufsteiger Vaduz. Der offensive Mittelfeldspieler hat in seiner noch jungen Karriere bereits 53 Profispiele (vier Tore, vier Vorlagen) für die Espen absolviert. In der angelaufenen Spielzeit kam er aber nur zu drei Kurzeinsätzen in der Frühphase der Saison, bevor er von einem Bänderriss im linken Sprunggelenk weiter zurückgeworfen wurde.

Nachdem er beim 0:2 gegen YB zuletzt in den Espen-Kader zurückgekehrt ist, führt sein Weg nun vorübergehend ins Ländle. Aufgrund einer Sonderregel für lokal ausgebildete Jungspieler (U21) ist die Leihe auch ausserhalb des Transferfensters möglich.

«Durch die Verletzung von Luca Mack (26), der uns voraussichtlich bis zur Winterpause fehlen wird, wollten wir im Mittelfeld reagieren. Mit Corsin Konietzke kommt ein junger Spieler mit Super-League-Erfahrung zu uns, der uns sofort weiterhelfen kann», lässt sich FCV-Sportchef Franz Burgmeier zitieren.

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