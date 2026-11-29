Frustration pur bei St. Gallen nach dem 0:2 gegen den FC Thun. Die Espen tun sich lange schwer, erleben ihre beste Phase kurz nach der Pause und tauchen dann komplett ab. Im Sturm haben sowohl Andrin Hunziker als auch Aliou Baldé einen enorm schweren Stand. Besonders letzterer kann sich eigentlich nur durch sein Tempo auszeichnen und nutzt die Startelf-Chance nicht und wird dann zur Pause auch ausgewechselt.

Doch an ihm alleine liegt es nicht, dass die St. Galler als Verlierer vom Platz gehen. An allen Ecken und Enden fehlt die Energie des verletzten Lukas Görtler. Je länger das Spiel geht, desto mehr lassen sich die Espen hinten reindrücken. Und als sie in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Silbertablett serviert bekommen, versagen Betim Fazliji beim Penalty die Nerven. Ein gebrauchter Tag für die St. Galler, die nun beide Duelle gegen Thun verloren haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran am FC St. Gallen Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen