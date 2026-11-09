Luzerns Mio Zimmermann muss wegen einer Verletzung aus dem Spiel gegen YB am Samstag lange aussetzen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach der bitteren Niederlage mit Drama in der Nachspielzeit gegen YB am Samstag hat der FC Luzern weitere schlechte Neuigkeiten zu vermelden: Mio Zimmermann (19) fällt mit einem Teilriss des Innenbands am Knie voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus. Die Verletzung wird nach Aussagen des Vereins konservativ, also ohne Operation, behandelt.

Der Mittelfeldspieler verletzte sich in einem Zweikampf und musste bereits in der 7. Minute ausgewechselt werden. Das Eigengewächs, das Anfang letzter Saison sein Super-League-Debüt feierte und anschliessend fast die ganze Spielzeit wegen Hüftproblemen verpasste, stand in dieser Saison bisher in allen 15 Pflichtspielen in der Liga und im Cup auf dem Platz.

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