Impressum
Super League: Grasshopper Club Zürich - Servette FC (06.12.2025)
Grasshopper Club Zürich
18:00
Servette FC
Grasshopper Club Zürich
Ab 18:00 Uhr
Vs
Servette FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
Grasshopper Club Zürich - Servette FC
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Luzern
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Zürich, Schweiz
Stadion Letzigrund
Kapazität
26’104
