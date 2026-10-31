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Highlights im Video
Lee rettet GC mit Slapstick-Tor einen Punkt

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Grasshopper Club Zürich – FC Vaduz (2:2).
Publiziert: 00:13 Uhr
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
5
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
10
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die Highlights des 12. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
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