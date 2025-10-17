Wer den FCB beim Auswärtsspie in Lyon unterstützen will, muss mit strengen Regeln leben. So ist das Stadtzentrum für die Schweizer Fans de facto Tabu.

1/4 Die FCB-Fans erwarten in Nizza strenge Regeln. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Präfektur Rhône hat dem FCB mitgeteilt, wie sich seine Anhänger rund um das Europa-League-Auswärtsspiel zu verhalten haben. Die Regeln haben es in sich.

«Allen Personen, die sich als Fans des FC Basel ausgeben oder sich als solche verhalten», dürfen das Stadtzentrum (siehe Bild) ab 12 Uhr mittags am Tag vor dem Spiel sowie am Spieltag nicht betreten, schreibt der FCB auf seiner Webseite. Zumindest fast: Im Zeitfenster von 2 Uhr und 8 Uhr morgens am Tag des Spiels gilt das Verbot kurioserweise nicht.

Zudem dürfen die Schweizer Fans die Umgebung des Groupama Stadium nur betreten, wenn sie mit den Shuttlebussen anreisen. Die Basler Anhänger sind verpflichtet, sich am Donnerstag bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Eurexpo einzufinden, von wo sie zum Stadion (Anpfiff 18.45 Uhr) gefahren werden.

Tickets werden über Umwege verkauft

Und auch der Ticketverkauf verläuft nicht wie gewohnt. Ab Freitagmittag (17. Oktober) um 12 Uhr startet der Verkauf online. Gekauft werden können aber keine Tickets, sondern lediglich Vouchers, die dann vor Ort in Billette eingetauscht werden müssen.

Man sei sich «bewusst, dass das ganze Prozedere nicht ganz unkompliziert ist», schreibt der FCB. Der Verein habe sich gegenüber der französischen Behörden aber zu diesen Regeln verpflichten müssen. «Wir appellieren deshalb an die Kooperations-Bereitschaft der reisenden Fans. Wir freuen uns, auch unter diesen Umständen, auf die grösstmögliche Unterstützung unserer Mannschaft in Lyon.»

Anders als beim Conference-League-Viertelfinal 2023, als die FCB-Fans in Nizza ganz ausgeschlossen wurden, dürfen sie diesmal immerhin bei einem Auswärtsspiel in Frankreich dabei sein.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.