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Streit um Fanzüge
Der FCZ wirft den SBB vor, die Wahrheit zu verheimlichen

Es gibt keine Extrazüge für die Zürcher Fans für das Spiel beim FC Sion am Samstag. Die SBB behaupten, eine Baustelle sei der Grund. «Stimmt nicht!», meldet der FCZ.
Publiziert: vor 28 Minuten
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An diesem Samstag gibt es keinen Extrazug für die FCZ-Fans. Ein Archivbild eines Fanzugs nach Bellinzona 2009.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kein Extrazug für FCZ-Fans am Samstag zum Spiel in Sion
  • FC Zürich wirft SBB vor, die wahre Ursache zu verschweigen
  • SBB bieten seit Saisonstart 2026/27 keine Extrazüge mehr ausserhalb Fahrplan an
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Florian RazReporter Fussball

Der Streit um die Extrazüge für Fussballfans geht in die nächste Runde. An diesem Samstag spielt der FC Zürich sein Auswärtsspiel beim FC Sion. Die SBB bieten keine Extrazüge für die Zürcher Fanschar an.

Am Mittwoch meldeten die SBB, eine Baustelle sei der Grund dafür, dass die FCZ-Anhänger individuell anreisen müssen: «Die SBB hat die Swiss Football League bereits frühzeitig im Rahmen der Spielplangestaltung auf die Baustellensituation im Wallis hingewiesen.» Und weiter: «Die frühzeitige Information hätte den zuständigen Stellen die Möglichkeit gegeben, alternative Anreiseformen – etwa mit Reisecars – zu planen und umzusetzen.»

FCZ reagiert mit einer scharfen Mitteilung

Dem widerspricht nun der FC Zürich seinerseits in einer scharf formulierten Medienmitteilung. Es werde von den SBB unterstellt, die Fans und der Klub hätten keine Massnahmen geprüft: «Diese Anschuldigung ist falsch und wird vom FC Zürich zurückgewiesen.»

Ja, der FCZ wirft den SBB sogar vor, nicht die ganze Wahrheit erzählt zu haben. Die Baustelle sei gar nicht der Grund, warum am Samstag kein Extrazug ins Wallis und zurückfährt. Sondern eine grundsätzliche Entscheidung der SBB, keine Extrazüge mehr zu Zeiten anzubieten, an denen laut Fahrplan keine Züge mehr fahren.

Der FCZ schreibt: «Die SBB verschweigt den Fakt, dass sie seit dieser Saison 2026/27 keine Extrazüge ausserhalb des Regelbetriebs mehr anbietet. Dieser Entscheid wurde dem FC Zürich, der SFL sowie den Fanvertretungen vor Saisonbeginn als vollendete Tatsache kommuniziert. Sämtliche Bemühungen, diesen Entscheid rückgängig zu machen, waren bisher erfolglos. Demnach hätten die SBB für das Spiel FC Sion – FC Zürich vom 19. September 2026 um 20.30 Uhr auch ohne Baustellen kein Extrazug zur Verfügung gestellt.»

Der Streit dürfte noch eine Weile andauern. Für den Samstag müssen Reisende auf der Strecke Zürich – Bern – Wallis mit sehr vollen Zügen rechnen. Und wie die Rückreise der Fans aussehen wird? Erfahren wir dann in der Samstagnacht.

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