Die SBB können für das Fussballspiel FC Sion – FC Zürich am Samstag wegen Baustellen keinen Fanzug zur Verfügung stellen. Fussball-Fans müssen daher individuell mit Regelzügen reisen. Es drohen daher stark ausgelastete Züge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kein Fanzug für FC Sion – FC Zürich am Samstag in Sion

SBB: Bauarbeiten auf zwei Strecken verhindern Fanzug, überlastete Züge erwartet

Fanzug-Ausfall betrifft 19. September 2026, Baustellen Visp–Brig und Bex–Villeneuve

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag steigt im Stade de Tourbillon in Sion VS der Fussballmatch FC Sion – FC Zürich. Für die zahlreich anreisenden Fans bieten die SBB für Spiele der Super League normalerweise Fanzüge an. Doch aufgrund von Baustellen kann am Samstag kein Fanzug bereitgestellt werden. Das schreiben die SBB in einer Medienmitteilung am Dienstag. «Die An- und Rückreise der Fussball-Fans erfolgt individuell und möglicherweise in Regelzügen. Es muss mit stark ausgelasteten Zügen gerechnet werden», heisst es hierzu in der Mitteilung.

«Die SBB hat die Swiss Football League bereits frühzeitig im Rahmen der Spielplangestaltung auf die Baustellensituation im Wallis hingewiesen. Nach der Veröffentlichung des Spielplans informierte sie die Liga, den FC Zürich sowie die Fangruppen zudem ausdrücklich darüber, dass für das Spiel FC Sion – FC Zürich am 19. September 2026 kein Fanzug angeboten werden kann», führen die SBB aus. Denn gleichzeitig finden «umfangreiche und von langer Hand geplante Bauarbeiten» auf den Strecken Visp–Brig und Bex–Villeneuve statt. Beide Baustellen dauern das gesamte Wochenende und schränken die verfügbaren Kapazitäten auf dem Bahnnetz erheblich ein.

Es drohen überfüllte Züge für Fans und Reisende

«Die regulären Züge verkehren während dieser Zeit durch den Lötschberg-Basistunnel. Für Fanzüge ist dies aus betrieblichen und aus Sicherheitsgründen jedoch nicht möglich», heisst es weiter in der Mitteilung. Seit Bekanntwerden des Spielplans stünden die SBB mit Behörden, Polizeikorps, Liga und Clubs im Austausch. «Die frühzeitige Information hätte den zuständigen Stellen die Möglichkeit gegeben, alternative Anreiseformen – etwa mit Reisecars – zu planen und umzusetzen», betonen die SBB in ihrer Nachricht.

Fussballfans und weitere Bahnreisende müssen sich daher auf volle Züge einstellen. «Bei einer Anreise der Fans mit fahrplanmässigen Zügen via Lötschberg-Basistunnel sind stark ausgelastete Reisezüge und Einschränkungen des Bahnbetriebs möglich», warnen die SBB.

Schon im Juli hatte die Anzahl bereitgestellter Fanzüge für Protestaktionen unter GC-Fans gesorgt. Die Anhänger der Grasshoppers hatten zum Saisonstart der Super League in einem IC-Zug nach Bern mehrfach absichtlich einen Notstopp eingeleitet. Die Protestaktion führte zu einigen Ausfällen und Verspätungen auf der dadurch lahmgelegten Strecke.