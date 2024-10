Schon in der offiziellen Medienmitteilung von YB liess sich Patrick Rahmen zitieren. Auf seinem Linkedin-Profil äussert er sich in einem längeren Statement zu seiner Entlassung.

Der Schweizer Meister hat nach dem katastrophalen Saisonstart die Reissleine gezogen. Die Young Boys trennen sich per sofort von Trainer Patrick Rahmen (55).

Der gefeuerte Coach meldet sich derweil auf Linkedin zu Wort. «Liebe Community und Fans – nach intensiven Spielen in der Swiss Super League sowie den Begegnungen im Schweizer Cup und der Champions League endet meine Zeit als Cheftrainer des BSC Young Boys per sofort. Auch wenn die Entscheidung des Vereins für mich persönlich enttäuschend ist, respektiere ich sie vollumfänglich», steigt der Basler ein.

Punkteschnitt der letzten zehn YB-Trainer in der Liga Patrick Rahmen (01.07.2024 – 08.10.2024) – 9 Spiele, 0,67 Punkte pro Spiel Joël Magnin (04.03.2024 – 30.06.2024) – 12 Spiele, 2,17 Punkte pro Spiel Raphael Wicky (01.07.2022 – 04.03.2024) – 62 Spiele, 2,02 Punkte pro Spiel Matteo Vanetta (08.03.2022 – 30.06.2022) – 11 Spiele, 1,45 Punkte pro Spiel David Wagner (01.07.2021 – 17.05.2022) – 25 Spiele, 1,76 Punkte pro Spiel Gerardo Seoane (01.07.2018 – 30.06.2021) – 108 Spiele, 2,32 Punkte pro Spiel Adi Hütter (07.09.2015 – 30.06.2018) – 101 Spiele, 2,11 Punkte pro Spiel Harald Gämperle (06.08.2015 – 06.09.2015) – 4 Spiele, 1,5 Punkte Pro Spiel Uli Forte (01.07.2013 – 06.08.2015) – 75 Spiele, 1,71 Punkte pro Spiel Bernard Challandes (08.04.2013 – 30.06.2013), 10 Spiele, 1,1 Punkte pro Spiel

In der Folge hebt Rahmen die wenigen erfolgreichen Momente seiner kurzen Amtszeit heraus. Er sei stolz, einen Beitrag zur erfolgreichen Champions-League-Qualifikation geleistet zu haben. Der Erfolg habe den Verein sowohl sportlich als auch finanziell vorangebracht. In der Tat darf die Wichtigkeit der knapp 40 Millionen Franken aus der Königsklasse für den Hauptstadt-Klub nicht vernachlässigt werden.

Besonderer Dank an die Fans

Wer die beiden Quali-Spiele gegen Galatasaray mit den Auftritten in der Super League (ein Sieg, sechs Punkte) verglichen, ist denn auch nur schwer nachvollziehbar, dass da jeweils dieselbe Mannschaft auf dem Rasen gestanden ist. Rahmen schreibt, dass er stets an den Turnaround geglaubt habe. Die Möglichkeit erhält er nun aber nicht. Und so bleiben Rahmen nur noch die Danksagungen.

Neben denjenigen an die Mannschaft und die Vereinsführung gelte «den Fans ein ganz besonderer Dank», die ihn und das Team bis zuletzt im Stadion unterstützt hätten. Das sei nicht selbstverständlich und bedeute ihm viel. «Der BSC Young Boys ist ein besonderer Club, und ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg, sowohl in der Liga als auch international. Liebe Grüsse Patrick», schliesst er sein Statement ab.

