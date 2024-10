Fabian Rieder wird an der Nati-Pressekonferenz über seinen guten Start in Stuttgart und seine Entwicklung in der Nati befragt. Ausgerechnet während er einer Frage zu Ex-Klub YB beantwortet, macht die Nachricht der Rahmen-Entlassung die Runde.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Kuriose Situation an der Nati-PK. Fabian Rieder (22) erzählt von seiner gelungenen EM, dem Wechsel nach Stuttgart, der ihn sehr glücklich macht. Alles klingt sehr positiv. Als ehemaliger Spieler der Young Boys wird Rieder dann zum Schluss der PK aber natürlich noch zur Krise der Berner gefragt, just in dem Moment, als in der Hauptstadt die Entlassung von Patrick Rahmen bekanntgegeben wird.

«YB ist mein Herzensverein, ich schaue wenn möglich jedes Spiel und habe auch noch zwei, drei gute Kollegen, die dort spielen. Aber ich möchte gar nicht zu viel dazu sagen, weil schon so viel darüber geschrieben wird. Es ist natürlich eine blöde Situation für den Klub, aber ich bin überzeugt, dass YB die richtigen Leute im Team und der Führung hat, um aus dieser Phase herauszukommen», erklärt Fabian Rieder.

