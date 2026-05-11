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Stockhorn Arena ist Geschichte
Stadion in Thun hat einen neuen Namen

Die Thuner Stockhorn Arena heisst in Zukunft Visana Stadion. Der Meister profitiert dabei von grosszügigen Konditionen.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Die Thuner Stockhorn Arena hat einen neuen Namen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Andri BäggliRedaktor Sport

Der Name Stockhorn Arena ist Geschichte in Thun. Wie der Sensationsmeister in einer Medienmitteilung schreibt, wird die Heimstätte in Zukunft Visana Stadion heissen. «Damit vertiefen der Berner Oberländer Traditionsklub und der Berner Allbranchenversicherer ihre seit zwei Jahren bestehende Stadionpartnerschaft», schreibt der FC Thun.

Dabei profitiert der Fussballklub von guten Konditionen: Bis 2036 zahlt der Versicherer einen jährlichen Förderbeitrag an die Jugend- und Frauenförderung von 300'000 Franken. Zudem dürfen die Thuner das Stadion weiterhin mietzinsfrei benutzen. Ob der Name aber bis 2036 bestehen bleibt, ist fraglich. Derzeit wird im Nationalrat darüber diskutiert, dass Krankenkassen, die Grundversicherungen anbieten, keine Sportklubs mehr sponsern dürfen.

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