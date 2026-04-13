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Wer ist dein Spieler des Super-League-Wochenendes?

Fünf Spieler sind in der 33. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 13 Minuten
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GC-Lebensversicherung Jonathan Asp Jensen wird nach seiner Leistung im Abstiegskracher mit der Bestnote 6 ausgezeichnet.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jonathan Asp Jensen glänzt mit Traumtor für GC gegen Winterthur
  • Auch Bedia, Baldé, Steffen und Baltazar Costa beeindrucken mit starken Leistungen
  • Wer ist dein Spieler der 33. Super-League-Runde?
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Blick Sportdesk

Am Wochenende erhalten zahlreiche Super-League-Profis die Blick-Note 5, doch einer überragt alle: Jonathan Asp Jensen stellt für GC mit seinem sehenswerten Tor gegen Winterthur im Abstiegskracher die Weichen früh auf Sieg und wird gar mit der Bestnote 6 ausgezeichnet.

Daneben haben aber auch andere mit starken Leistungen überzeugt. So etwa Ligatopskorer Chris Bedia, der YB mit seinem Elfmetertreffer gegen Ex-Klub Servette vor einer Niederlage bewahrt, und St. Gallens Doppeltorschütze Aliou Baldé, der nach der Pause förmlich aufdreht. Routinier Renato Steffen beweist mit seinem Tor gegen den FCZ einmal mehr seinen Wert und avanciert zum Matchwinner für Lugano. Abgerundet wird die Auswahl durch Sions Baltazar Costa, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
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