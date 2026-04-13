Darum gehts
- Jonathan Asp Jensen glänzt mit Traumtor für GC gegen Winterthur
- Auch Bedia, Baldé, Steffen und Baltazar Costa beeindrucken mit starken Leistungen
- Wer ist dein Spieler der 33. Super-League-Runde?
Am Wochenende erhalten zahlreiche Super-League-Profis die Blick-Note 5, doch einer überragt alle: Jonathan Asp Jensen stellt für GC mit seinem sehenswerten Tor gegen Winterthur im Abstiegskracher die Weichen früh auf Sieg und wird gar mit der Bestnote 6 ausgezeichnet.
Daneben haben aber auch andere mit starken Leistungen überzeugt. So etwa Ligatopskorer Chris Bedia, der YB mit seinem Elfmetertreffer gegen Ex-Klub Servette vor einer Niederlage bewahrt, und St. Gallens Doppeltorschütze Aliou Baldé, der nach der Pause förmlich aufdreht. Routinier Renato Steffen beweist mit seinem Tor gegen den FCZ einmal mehr seinen Wert und avanciert zum Matchwinner für Lugano. Abgerundet wird die Auswahl durch Sions Baltazar Costa, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19