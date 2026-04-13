Fünf Spieler sind in der 33. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jonathan Asp Jensen glänzt mit Traumtor für GC gegen Winterthur

Auch Bedia, Baldé, Steffen und Baltazar Costa beeindrucken mit starken Leistungen

Wer ist dein Spieler der 33. Super-League-Runde? War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Am Wochenende erhalten zahlreiche Super-League-Profis die Blick-Note 5, doch einer überragt alle: Jonathan Asp Jensen stellt für GC mit seinem sehenswerten Tor gegen Winterthur im Abstiegskracher die Weichen früh auf Sieg und wird gar mit der Bestnote 6 ausgezeichnet.

Daneben haben aber auch andere mit starken Leistungen überzeugt. So etwa Ligatopskorer Chris Bedia, der YB mit seinem Elfmetertreffer gegen Ex-Klub Servette vor einer Niederlage bewahrt, und St. Gallens Doppeltorschütze Aliou Baldé, der nach der Pause förmlich aufdreht. Routinier Renato Steffen beweist mit seinem Tor gegen den FCZ einmal mehr seinen Wert und avanciert zum Matchwinner für Lugano. Abgerundet wird die Auswahl durch Sions Baltazar Costa, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?

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