Wer ist dein Spieler des Super-League-Wochenendes?

Fünf Spieler sind in der 31. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.

Blick Sportdesk

42 Super-League-Profis haben am Wochenende die Blick-Note 5 erhalten, acht davon stammen aus dem FCL-Kader. Insbesondere Matteo Di Giusto (25) erwischt ein starkes Spiel gegen Lausanne (4:0), sowohl in Sachen Toren als auch Assists macht der Edeltechniker das Dutzend voll.

Bei Servette bekommt Junior Kadile (23) zum dritten Mal in Folge besagte Note, während sie FCZ-Mittelfeldmann Valon Berisha (33) erstmals im Dress der Zürcher abstaubt. Im FCB-Tor hält Marwin Hitz (38) überragend, Luganos Renato Steffen (34) trotzt derweil den Pfiffen der YB-Fans und sorgt vor dem Berner Tor für reichlich Gefahr. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?

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