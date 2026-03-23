Wer ist dein Spieler des Super-League-Wochenendes?

Blick Sportdesk
42 Super-League-Profis haben am Wochenende die Blick-Note 5 erhalten, acht davon stammen aus dem FCL-Kader. Insbesondere Matteo Di Giusto (25) erwischt ein starkes Spiel gegen Lausanne (4:0), sowohl in Sachen Toren als auch Assists macht der Edeltechniker das Dutzend voll.
Bei Servette bekommt Junior Kadile (23) zum dritten Mal in Folge besagte Note, während sie FCZ-Mittelfeldmann Valon Berisha (33) erstmals im Dress der Zürcher abstaubt. Im FCB-Tor hält Marwin Hitz (38) überragend, Luganos Renato Steffen (34) trotzt derweil den Pfiffen der YB-Fans und sorgt vor dem Berner Tor für reichlich Gefahr. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?
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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde