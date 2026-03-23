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Wer ist dein Spieler des Super-League-Wochenendes?

Fünf Spieler sind in der 31. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Matteo Di Giusto steht nun bei zwölf Toren und zwölf Assists.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Blick Sportdesk

42 Super-League-Profis haben am Wochenende die Blick-Note 5 erhalten, acht davon stammen aus dem FCL-Kader. Insbesondere Matteo Di Giusto (25) erwischt ein starkes Spiel gegen Lausanne (4:0), sowohl in Sachen Toren als auch Assists macht der Edeltechniker das Dutzend voll.

Bei Servette bekommt Junior Kadile (23) zum dritten Mal in Folge besagte Note, während sie FCZ-Mittelfeldmann Valon Berisha (33) erstmals im Dress der Zürcher abstaubt. Im FCB-Tor hält Marwin Hitz (38) überragend, Luganos Renato Steffen (34) trotzt derweil den Pfiffen der YB-Fans und sorgt vor dem Berner Tor für reichlich Gefahr. Deshalb die Frage: Welcher dieser fünf Profis ist dein Spieler des Wochenendes?

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
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