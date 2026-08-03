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Wer ist dein Spieler der zweiten Super-League-Runde?

Der zweite Super-League-Spieltag ist durch und hatte es in sich. Fünf Spieler sind während des vergangenen Wochenendes besonders aufgefallen. Wen wählst du zum Spieler der Runde?
Publiziert: 13:15 Uhr
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Enoch Owusu dreht die Partie gegen Vaduz mit zwei Toren für St. Gallen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Basel verliert 0:1 gegen Lausanne, andere Super-League-Spiele mit Torflut
  • Enoch Owusu dreht St.-Gallen-Spiel mit zwei späten Treffern
  • YB gewinnt Berner Derby 6:1, Lugano erzielt vier Tore nach Pause
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Basel verliert zu Hause 0:1 gegen Lausanne. Abgesehen von dieser Partie fallen in der zweiten Super-League-Runde in allen anderen Spielen mindestens drei Tore. Dabei stechen fünf Fussballer heraus. Enoch Owusu (21) rettet St. Gallen vor einer Blamage gegen den Aufsteiger Vaduz. 

Die Liechtensteiner führen 2:1 und vergeben sogar ein 3:1, weil Marcel Monsberger (25) allein vor dem Tor nur den Pfosten trifft. Dann dreht Owusu die Partie beinahe im Alleingang. In der 71. Minute eingewechselt, trifft der Joker nach wenigen Sekunden von der Strafraumgrenze aus zum 2:2-Ausgleich. Eine Viertelstunde später zieht Owusu noch mal von der gleichen Position ab und besiegelt so den 3:2-Endstand für die Espen.

Viele Tore in Bern

YB fertigt Thun mit sechs Treffern ab und entscheidet das Berner Derby klar für sich. Aussenverteidiger Lewin Blum (25) erzielt dabei sein zweites Tor im zweiten Spiel zum 2:0 und bereitet keine zehn Minuten später das 3:0 vor. Lugano dreht gegen GC beim Stand von 0:1 erst nach der Pause so richtig auf. 

Vier Tore erzielen die Tessiner in der zweiten Halbzeit. Yanis Cimignani (24) beweist perfektes Timing. Der Lugano-Mittelfeldspieler schleicht sich durch die GC-Abwehr und lenkt eine Flanke von Anto Grgic unhaltbar zum 2:1 in den Kasten. Basel und Lausanne liefern kein Spektakel. 

Noch ein Assist und Tor

Das einzige Tor ist dafür umso schöner. In der 91. Minute kommt Florent Mollet (34) an der Strafraumgrenze an den Ball. Der Waadtländer fackelt nicht lange und zieht beherzt ab. Mit einem satten Schuss zimmert Mollet das Leder unhaltbar in die linke obere Ecke.

Bereits in der dritten Minute sehen die Luzerner im Tourbillon eine Rote Karte und können somit nichts gegen das 3:0 der Sittener ausrichten. Sion-Spieler Josias Lukembila (26) glänzt, indem er das 2:0 vorbereitet und das 3:0 gleich selbst erzielt. 

Jetzt bist du dran: Welcher dieser Spieler hat dich am meisten überzeugt?

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
FC Zürich
FC Zürich
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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        FC Thun
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Grasshopper Club Zürich
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