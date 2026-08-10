Wer ist dein Spieler der dritten Super-League-Runde?

Der dritte Super-League-Spieltag ist bereits wieder Geschichte. Fünf Spieler haben während des vergangenen Wochenendes besonders überzeugt. Wen wählst du zum Spieler der Runde?

Blick Sportdesk

Die dritte Super-League-Runde hatte es in sich. Ganze 27 Tore fallen am vergangenen Wochenende. Den höchsten Sieg gibt es am Samstag für Lugano. Dem FCZ verpassen die Tessiner gleich eine 5:0-Ohrfeige. Kevin Behrens (35) glänzt beim Kantersieg mit zwei Toren, schnürt seinen Doppelpack dabei wie ein echter Goalgetter. In dieser Saison steht der Deutsche inklusive Europacup bereits bei sechs Toren und einem Assist.

Ebenfalls Doppeltorschütze ist Asane Sow (20). Beim 4:2-Sieg von Basel gegen Thun ist der Sommer-Neuzugang gar an allen vier Toren beteiligt. Der italienische Flügelspieler erzielt zwei Tore selbst, für die beiden anderen liefert er die Vorarbeit. Und er könnte gegen den Meister noch den einen anderen Treffer mehr verbuchen.

Zwei Joker schlagen zu

Servette sichert sich derweil gegen GC den ersten Saisonsieg (2:1). Mathis Lambourde (20) ist massgeblich daran beteiligt, dass die Genfer nach zwei knappen Niederlagen zum Auftakt die ersten Punkte der neuen Spielzeit einfahren. Der französische Stürmer wird in der 72. Minute eingewechselt und schlägt gleich ein, als er drei Minuten später den Siegtreffer erzielt – sehenswert per Volley.

Auch beim 2:2-Remis von Luzern gegen St. Gallen glänzt ein Joker. Erst vor wenigen Tagen hatten die Luzerner mit Daniel Mikolajewski (20) von Parma ein vielversprechendes Talent per Leihe geholt. «Er hat bereits im ersten Training gezeigt, dass er weiss, wo das Tor steht», sagte Udo Portmann noch vor dem Spiel. Der FCL-Coach bringt den polnischen Youngster zur Pause und seine Aussage bestätigt sich kurz darauf. Das Sturm-Talent braucht nur 67 Sekunden für sein Debüt-Tor in der Super League. Auch danach belebt er das zuvor leblose Offensivspiel der Luzerner weiter.

Lausanne und YB trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden. Dass das Spiel so endet und nicht mit einer Niederlage für YB, haben die Berner ihrem Schlussmann zu verdanken. Marvin Keller (24) hält den Punkt mit starken Paraden fest. Und riskiert dabei sogar Blutzoll, als er in der Nachspielzeit (91.) einen Janneh-Schuss spektakulär pariert – mit dem Gesicht. Der 24-Jährige wird dabei voll am Kopf getroffen und blutet aus der Nase.

Jetzt bist du an der Reihe. Welcher der fünf Spieler hat dich am meisten überzeugt?

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