30 Tore sind am Wochenende in der Super League gefallen. Fünf der Torschützen stehen zur Auswahl für den Spieler der 5. Runde.
Beim Sechs-Tore-Spektakel zwischen YB und Basel netzen Alvyn Sanches (23) und Akpe Victory (20) ein. Während Sanches kurz vor der Pause YB 3:2 in Front schiesst, ist es Victory, der den Schlusspunkt unter die Partie setzt und mit dem 3:3-Ausgleich den Baslern einen Punkt rettet.
Ebenfalls ein wichtiges Tor erzielt Umeh Emmanuel, der dem FC Zürich mit dem 3:2 den Sieg gegen Lausanne sichert. Hat einer aus dem Trio dich am meisten überzeugt oder doch ein anderer? Zur Wahl steht auch Lutfi Dalipi (20). Mit dem 1:0 eröffnet er das Skore für den FC Vaduz, der mit dem 5:2 gegen GC den ersten Saisonsieg feiert. Oder wird ein Thuner zum Spieler der Runde? Brighton Labeau (30) glänzt beim 4:3 gegen St. Gallen mit einem Doppelpack.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1