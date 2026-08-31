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Wer ist dein Spieler der 5. Runde der Super League?

Die 5. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat dich am meisten überzeugt? Wähle jetzt den Spieler der Runde.
Publiziert: 09:24 Uhr
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Im Spitzenkampf trifft Alvyn Sanches für YB und ...
Foto: TOTO MARTI
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Blick Sportdesk

30 Tore sind am Wochenende in der Super League gefallen. Fünf der Torschützen stehen zur Auswahl für den Spieler der 5. Runde.

Beim Sechs-Tore-Spektakel zwischen YB und Basel netzen Alvyn Sanches (23) und Akpe Victory (20) ein. Während Sanches kurz vor der Pause YB 3:2 in Front schiesst, ist es Victory, der den Schlusspunkt unter die Partie setzt und mit dem 3:3-Ausgleich den Baslern einen Punkt rettet.

Ebenfalls ein wichtiges Tor erzielt Umeh Emmanuel, der dem FC Zürich mit dem 3:2 den Sieg gegen Lausanne sichert. Hat einer aus dem Trio dich am meisten überzeugt oder doch ein anderer? Zur Wahl steht auch Lutfi Dalipi (20). Mit dem 1:0 eröffnet er das Skore für den FC Vaduz, der mit dem 5:2 gegen GC den ersten Saisonsieg feiert. Oder wird ein Thuner zum Spieler der Runde? Brighton Labeau (30) glänzt beim 4:3 gegen St. Gallen mit einem Doppelpack.

Du entscheidest, wer den Titel bekommt – gib deine Stimme jetzt ab.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
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FC Lugano
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FC Luzern
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