Die 5. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat dich am meisten überzeugt? Wähle jetzt den Spieler der Runde.

Blick Sportdesk

30 Tore sind am Wochenende in der Super League gefallen. Fünf der Torschützen stehen zur Auswahl für den Spieler der 5. Runde.

Beim Sechs-Tore-Spektakel zwischen YB und Basel netzen Alvyn Sanches (23) und Akpe Victory (20) ein. Während Sanches kurz vor der Pause YB 3:2 in Front schiesst, ist es Victory, der den Schlusspunkt unter die Partie setzt und mit dem 3:3-Ausgleich den Baslern einen Punkt rettet.

Ebenfalls ein wichtiges Tor erzielt Umeh Emmanuel, der dem FC Zürich mit dem 3:2 den Sieg gegen Lausanne sichert. Hat einer aus dem Trio dich am meisten überzeugt oder doch ein anderer? Zur Wahl steht auch Lutfi Dalipi (20). Mit dem 1:0 eröffnet er das Skore für den FC Vaduz, der mit dem 5:2 gegen GC den ersten Saisonsieg feiert. Oder wird ein Thuner zum Spieler der Runde? Brighton Labeau (30) glänzt beim 4:3 gegen St. Gallen mit einem Doppelpack.

Du entscheidest, wer den Titel bekommt – gib deine Stimme jetzt ab.

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