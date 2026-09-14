Xherdan Shaqiri meldet sich in der Super League zurück, in Sion spielen zwei Spieler gross auf und ein FCZ-Held ist auch dabei. Wer ist dein Spieler der achten Runde?

Blick Sportdesk

Die achte Super-League-Runde ging am Wochenende über die Bühne und hatte es in sich. GC schlägt Meister Thun, Basel gewinnt Spiel 1 nach der Lichtsteiner-Ära und im Spitzenkampf zwischen YB und Lugano gibt es keinen Sieger. Welcher Spieler hat dich am meisten überzeugt? Stimme jetzt ab.

Xherdan Shaqiri (34): Der FCB-Captain blüht in Luzern so richtig auf. Zwei Tore und eine Vorlage steuert der Spielmacher zum 4:2-Auswärtssieg bei.

Umeh Emmanuel (22): Mit seinem Assist leitet der FCZ-Stürmer die Wende gegen Vaduz ein und erzielt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer.

Samuel Essende (28): Der YB-Torjäger erzielt im Top-Spiel der Woche gegen Lugano seinen achten Saisontreffer im achten Liga-Spiel.

Winsley Boteli (20): Nachdem der Sion-Shootingstar unter der Woche sein Bekenntnis zur Schweizer Nati abgab, dreht er gegen St. Gallen auf. Bereits vor dem Pausenpfiff legt er zwei Tore auf und sorgt auch sonst für mächtig Wirbel – Blick-Note 6.

Ali Kabacalman (30): Als Sechser trägt sich Kabacalman nur selten in die Torschützenliste ein. In St. Gallen verteilt er nicht nur klug die Bälle aus dem Mittelfeld, sondern macht mit seinem Tor zum 3:0 alles klar. Auch er verdient sich wie Boteli die Bestnote.

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