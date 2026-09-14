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Welcher Super-League-Spieler ist der Star der 8. Runde?

Xherdan Shaqiri meldet sich in der Super League zurück, in Sion spielen zwei Spieler gross auf und ein FCZ-Held ist auch dabei. Wer ist dein Spieler der achten Runde?
Publiziert: vor 31 Minuten
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Xherdan Shaqiri lässt gegen Luzern seine Klasse aufblitzen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Blick Sportdesk

Die achte Super-League-Runde ging am Wochenende über die Bühne und hatte es in sich. GC schlägt Meister Thun, Basel gewinnt Spiel 1 nach der Lichtsteiner-Ära und im Spitzenkampf zwischen YB und Lugano gibt es keinen Sieger. Welcher Spieler hat dich am meisten überzeugt? Stimme jetzt ab.

Xherdan Shaqiri (34): Der FCB-Captain blüht in Luzern so richtig auf. Zwei Tore und eine Vorlage steuert der Spielmacher zum 4:2-Auswärtssieg bei.

Umeh Emmanuel (22): Mit seinem Assist leitet der FCZ-Stürmer die Wende gegen Vaduz ein und erzielt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer.

Samuel Essende (28): Der YB-Torjäger erzielt im Top-Spiel der Woche gegen Lugano seinen achten Saisontreffer im achten Liga-Spiel.

Winsley Boteli (20): Nachdem der Sion-Shootingstar unter der Woche sein Bekenntnis zur Schweizer Nati abgab, dreht er gegen St. Gallen auf. Bereits vor dem Pausenpfiff legt er zwei Tore auf und sorgt auch sonst für mächtig Wirbel – Blick-Note 6.

Ali Kabacalman (30): Als Sechser trägt sich Kabacalman nur selten in die Torschützenliste ein. In St. Gallen verteilt er nicht nur klug die Bälle aus dem Mittelfeld, sondern macht mit seinem Tor zum 3:0 alles klar. Auch er verdient sich wie Boteli die Bestnote.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Sion
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        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
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