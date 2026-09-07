Wer ist dein Super-League-Spieler der siebten Runde?

Die 7. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat dich am meisten überzeugt? Wähle jetzt den Spieler der Runde.

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die siebte Super-League-Runde ist vollendet. Fünf Spieler, die besonders überzeugt haben, stehen zur Auswahl für den Spieler der Runde.

Uran Bislimi erzielt beim 3:1-Sieg des FC Lugano gegen den FC Basel den wichtigen 2:1-Führungstreffer. Der Mittelfeldspieler nutzt einen Fehler von Basel-Goalie Mirko Salvi eiskalt aus, schnappt sich den Ball und trifft aus 35 Meter ins leere Tor.

Lutfi Dalipi führt den FC Vaduz beim 3:1 gegen Lausanne-Sport mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstrasse. Der Mittelfeldspieler legt zudem die beiden weiteren Vaduzer Tore auf und ist damit an allen drei Treffern beteiligt.

Andrejs Ciganiks dreht beim 3:3 des FC Luzern gegen YB die Partie mit zwei schnellen Treffern nach der Pause. Der lettische Verteidiger trifft in der 47. und 49. Minute jeweils nach einer Unachtsamkeit in der YB-Abwehr und bringt Luzern zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung.

Samuel Essende trifft beim 3:3 der Young Boys gegen den FC Luzern gleich zweimal und hält YB damit im Spiel. Der Stürmer bringt die Berner in der 14. Minute in Führung und gleicht nach Ciganiks’ zwei Treffern in der 52. Minute per Kopf zum 2:2 aus.

Samuel Krasniqi sorgt beim 2:2 im Zürcher Derby gegen den FC Zürich in der Nachspielzeit für den entscheidenden Moment. Der GC-Offensivspieler tritt den Freistoss in der 96. Minute, den Bujar Pllana zum späten 2:2-Ausgleich einköpft.

Du entscheidest, wer den Titel bekommt – gib deine Stimme jetzt ab!

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