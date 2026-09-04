Die 6. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat dich am meisten überzeugt? Wähle jetzt den Spieler der Runde.

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die sechste Super-League-Runde ist vollendet. Fünf Spieler, die besonders überzeugt haben, stehen zur Auswahl für den Spieler der Runde.

Winsley Boteli erzielte gegen den FC Basel ein Doppelpack und drehte im Alleingang den 0:1-Rückstand. Damit sicherte der Sion-Stürmer den 2:1-Sieg.

Albian Ajeti, der vor wenigen Tagen von Basel an Lugano ausgeliehen wurde, kam in der 66. Spielminute auf den Platz und schoss die Tessiner in letzter Sekunde zum Sieg gegen Servette.

Marvin Hübel hält bei seinem GC-Debüt beim 2:0 gegen St. Gallen die Null. Der Torhüter bringt die Espen-Offensive zum Verzweifeln. Unter anderem scheitert Leon Frokaj in der 12. Minute aus bester Position an Hübel.

Christian Fassnacht erzielte beim 4:2-Sieg gegen den FCZ einen Hattrick. Es sind dies die Liga-Treffer 12 bis 14 für den YB-Stürmer.

Amir Abrashi bringt GC beim 2:0-Sieg gegen St. Gallen in Führung und reisst seine Mannschaft in der Folge mit. Er trifft im 6. Spiel somit zum zweiten Mal, nachdem er seit 11 Jahren keinen Treffer mehr erzielt hatte.

Du entscheidest, wer den Titel bekommt – gib deine Stimme jetzt ab.

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