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Wer ist dein Super-League-Spieler der sechsten Runde?

Die 6. Runde der Super League ist Geschichte. Wer hat dich am meisten überzeugt? Wähle jetzt den Spieler der Runde.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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1/6
GC-Leitwolf Amir Abrashi erzielt gegen St. Gallen seinen 2. Saison-Treffer.
Foto: Toto Marti
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Lynn PiubelRedaktorin Sport

Die sechste Super-League-Runde ist vollendet. Fünf Spieler, die besonders überzeugt haben, stehen zur Auswahl für den Spieler der Runde. 

Winsley Boteli erzielte gegen den FC Basel ein Doppelpack und drehte im Alleingang den 0:1-Rückstand. Damit sicherte der Sion-Stürmer den 2:1-Sieg.

Albian Ajeti, der vor wenigen Tagen von Basel an Lugano ausgeliehen wurde, kam in der 66. Spielminute auf den Platz und schoss die Tessiner in letzter Sekunde zum Sieg gegen Servette.

Marvin Hübel hält bei seinem GC-Debüt beim 2:0 gegen St. Gallen die Null. Der Torhüter bringt die Espen-Offensive zum Verzweifeln. Unter anderem scheitert Leon Frokaj in der 12. Minute aus bester Position an Hübel.

Christian Fassnacht erzielte beim 4:2-Sieg gegen den FCZ einen Hattrick. Es sind dies die Liga-Treffer 12 bis 14 für den YB-Stürmer.

Amir Abrashi bringt GC beim 2:0-Sieg gegen St. Gallen in Führung und reisst seine Mannschaft in der Folge mit. Er trifft im 6. Spiel somit zum zweiten Mal, nachdem er seit 11 Jahren keinen Treffer mehr erzielt hatte. 

Du entscheidest, wer den Titel bekommt – gib deine Stimme jetzt ab.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        FC Lausanne-Sport
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        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
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