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Wer ist dein Super-League-Spieler der 9. Runde?

Der neunte Super-League-Spieltag ist bereits wieder Geschichte. Fünf Spieler haben vor der Nati-Pause besonders auf sich aufmerksam gemacht. Wen wählst du zum Spieler der Runde?
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Hannes Delcroix erzielt als erst zweiter Super-League-Verteidiger einen Hattrick.
Foto: keystone-sda.ch
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Blick Sportdesk

Am Wochenende wurde die neunte Runde der Super League gespielt, ehe jetzt die lange Nati-Pause ansteht. Fünf Spieler haben besonders auf sich aufmerksam gemacht und stehen nun zur Wahl des Spielers der Runde.

Hannes Delcroix ist Historisches gelungen. Der Lugano-Innenverteidiger ist erst der zweite Abwehrspieler, der einen Hattrick erzielen konnte. Zuvor ist das nur Roland Schwegler in der Saison 2006/07 gelungen. Doch Delcroix macht beim 4:0-Sieg gegen Lausanne nicht nur mit seinen Toren auf sich aufmerksam. Auch seinen eigentlichen Job erledigt der Haitianer tadellos.

Samuel Essende verkörpert die YB-Tormaschinerie. Gegen Servette gelingt ihm ein Doppelpack und die Berner drehen dadurch die Partie von einem 1:2 auf ein 3:2. Bereits 10 Tore hat er in dieser Spielzeit geschossen. Die Verfolger Zan Celar und Winsley Boteli kommen «nur» auf deren sechs.

Daniel Mikolajewski feiert wie Delcroix ebenfalls einen Hattrick. Seinen ersten Streich gegen GC erzielt er in der 60. Minute, die Tore zwei und drei fallen je 13 Minuten auseinander. Am Ende fegt Luzern die Hoppers gleich mit 5:1 aus dem Stadion und macht dank Mikolajewski etwas für das Torverhältnis.

Mihailo Stevanovic wurde in dieser Saison schon oft gescholten. In der Conference-League-Quali gegen Nordsjaelland leistete sich der FCSG-Profi eine Schwalbe und sah dafür Gelb-Rot. Gegen Basel zeigt der defensive Mittelfeldspieler aber einen bockstarken Auftritt und hilft so mit, dass den Espen der Befreiungsschlag gelingt.

Furkan Dursun beweist gegen Aufsteiger Vaduz seine Torgefährlichkeit. Beim 1:0 setzt der Thun-Stürmer sich stark durch und trifft eiskalt. Nach dem Spiel sagt der 21-Jährige zur Szene: «Im 1-gegen-1 bin ich stark.» Dass er nicht eigensinnig ist, beweist Dursun aber vor dem 2:0. Er sieht, dass Teamkollege Nils Reichmuth besser postiert ist und legt rüber. Dank des knappen 2:1-Sieges geht Thun mit einem Erfolgserlebnis in die Nati-Pause.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
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Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Sion
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        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
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