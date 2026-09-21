Der neunte Super-League-Spieltag ist bereits wieder Geschichte. Fünf Spieler haben vor der Nati-Pause besonders auf sich aufmerksam gemacht. Wen wählst du zum Spieler der Runde?

Blick Sportdesk

Am Wochenende wurde die neunte Runde der Super League gespielt, ehe jetzt die lange Nati-Pause ansteht. Fünf Spieler haben besonders auf sich aufmerksam gemacht und stehen nun zur Wahl des Spielers der Runde.

Hannes Delcroix ist Historisches gelungen. Der Lugano-Innenverteidiger ist erst der zweite Abwehrspieler, der einen Hattrick erzielen konnte. Zuvor ist das nur Roland Schwegler in der Saison 2006/07 gelungen. Doch Delcroix macht beim 4:0-Sieg gegen Lausanne nicht nur mit seinen Toren auf sich aufmerksam. Auch seinen eigentlichen Job erledigt der Haitianer tadellos.

Samuel Essende verkörpert die YB-Tormaschinerie. Gegen Servette gelingt ihm ein Doppelpack und die Berner drehen dadurch die Partie von einem 1:2 auf ein 3:2. Bereits 10 Tore hat er in dieser Spielzeit geschossen. Die Verfolger Zan Celar und Winsley Boteli kommen «nur» auf deren sechs.

Daniel Mikolajewski feiert wie Delcroix ebenfalls einen Hattrick. Seinen ersten Streich gegen GC erzielt er in der 60. Minute, die Tore zwei und drei fallen je 13 Minuten auseinander. Am Ende fegt Luzern die Hoppers gleich mit 5:1 aus dem Stadion und macht dank Mikolajewski etwas für das Torverhältnis.

Mihailo Stevanovic wurde in dieser Saison schon oft gescholten. In der Conference-League-Quali gegen Nordsjaelland leistete sich der FCSG-Profi eine Schwalbe und sah dafür Gelb-Rot. Gegen Basel zeigt der defensive Mittelfeldspieler aber einen bockstarken Auftritt und hilft so mit, dass den Espen der Befreiungsschlag gelingt.

Furkan Dursun beweist gegen Aufsteiger Vaduz seine Torgefährlichkeit. Beim 1:0 setzt der Thun-Stürmer sich stark durch und trifft eiskalt. Nach dem Spiel sagt der 21-Jährige zur Szene: «Im 1-gegen-1 bin ich stark.» Dass er nicht eigensinnig ist, beweist Dursun aber vor dem 2:0. Er sieht, dass Teamkollege Nils Reichmuth besser postiert ist und legt rüber. Dank des knappen 2:1-Sieges geht Thun mit einem Erfolgserlebnis in die Nati-Pause.

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