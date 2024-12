Die neuste Folge unseres Fussballpodcasts «FORZA!» mit einer steilen These. Und mit der Frage, warum die Zürcher Polizei bei den GC-Anhängern Eier beschlagnahmt hat.

Steile These im Blick-Podcast

1/5 «Das Spiel zwischen Basel und Lausanne hat mir den Glauben an die Schweizer Liga zurückgegeben», sagt Florian Raz. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Basel? Lässt sich von der Shaqiri-Euphorie erstmals seit drei Jahren an die Tabellenspitze tragen. Lugano? Redet seit Wochen überraschend offensiv vom Meistertitel. Aber die spielerisch beste Mannschaft der Super League? Die ist im Moment in Lausanne zu Hause.

Das behauptet zumindest Florian Raz, neu Co-Host im Blick-Fussballpodcast «FORZA!»: «Hätten die Lausanner einen echten Goalgetter im Sturm, wären sie an der Spitze der Tabelle.» Eine steile These, die allerdings durch Zahlen untermauert werden kann: In den letzten 10 Ligaspielen haben die Waadtländer 20 Punkte gewonnen. Mehr als jedes andere Team.

Sanchez ist eine Hoffnung für das Nationalteam

Kommt dazu, dass Trainer Ludovic Magnin etwas gelingt, was er in seiner Zeit beim FC Zürich nicht geschafft hat: Seine Mannschaft wirkt trotz Spielfreude in der Offensive auch defensiv solid. Niemand lässt bislang weniger Grosschancen für die Gegner zu als Magnins Lausanner. Dabei hilft, dass Captain Noë Dussene (32) einer der besten Innenverteidiger auf Schweizer Plätzen ist.

Spektakulär wirkt aber vor allem die Lausanner Offensive. Und hier hat es Blick-Fussballchef Tobias Wedermann vor allem ein Spieler angetan: Alvyn Sanches. Der 21-Jährige hat in dieser Saison nicht nur mit seinen fünf Toren auf sich aufmerksam gemacht. «Wenn ich ihn spielen sehe, dann macht mir das Hoffnung mit Blick auf das Schweizer Nationalteam», sagt Wedermann.

Bislang ist Sanches erst in Nachwuchs-Auswahlen für die Schweiz angetreten. Behält er seine Form, muss er früher oder später aber auch für Murat Yakin ein Thema werden. Zum Beispiel mit einem guten Auftritt am Sonntag (14.15 Uhr, bei Blick im Ticker) gegen den FC Zürich, wenn Lausanne-Sport die Chance hat, sich endgültig in der Spitzengruppe der Super League festzubeissen.

Was das «FORZA!»-Duo Raz und Wedermann über die Trainerkandidaten bei YB sagen, das traurige Zürcher Derby analysieren und warum beschlagnahmte Eier von GC-Fans für ein grosses Mysterium sorgen, kannst du dir ab sofort in der neusten Folge «FORZA!» auf allen gängigen Podcast-Plattformen, YouTube sowie Blick anhören.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos