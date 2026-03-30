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Stadioneinweihung ohne Klub-Legende
Lugano trennt sich im Sommer von Bottani

Nach knapp zehn Jahren und fast 400 Partien ist Schluss. Der FC Lugano verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mattia Bottani nicht.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Mattia Bottani verlässt den FC Lugano im Sommer.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Lugano trennt sich im Sommer von Mattia Bottani (34)
  • Bottani verlässt den Klub nach 394 Spielen, 55 Toren und 43 Assists
  • Der Vertrag läuft aus; Zukunft des Spielers bleibt ungewiss
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Blick hat bereits vor zwei Wochen über Mattia Bottanis (34) Zukunft berichtet. Jetzt ist es fix: Der FC Lugano und der Offensivspieler gehen ab kommendem Sommer getrennte Wege. Der Tessiner Klub kommuniziert in einer Mitteilung am Montagabend, dass der auslaufende Vertrag mit Bottani nicht verlängert wird. 

Bottani stand – mit zwei Unterbrüchen – seit 2011 für die Bianconeri im Einsatz. Bottani absolvierte bisher 394 Pflichtspiele im Dress des FC Lugano und erzielte dabei 55 Tore sowie 43 Assists. Im Sommer verlässt die Klublegende den Verein und verpasst es so, in der neuen Arena aufzulaufen – zumindest für die Tessiner. Denn ein Karriereende käme gemäss Blick-Informationen zu früh – zumal Bottani im Training nach wie vor Topwerte erreicht. Ob der Offensivspieler bei einem anderen Super-League-Verein Unterschlupf findet, ist aktuell noch nicht bekannt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Lugano
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