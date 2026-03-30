Nach knapp zehn Jahren und fast 400 Partien ist Schluss. Der FC Lugano verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mattia Bottani nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Lugano trennt sich im Sommer von Mattia Bottani (34)

Bottani verlässt den Klub nach 394 Spielen, 55 Toren und 43 Assists

Der Vertrag läuft aus; Zukunft des Spielers bleibt ungewiss War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Blick hat bereits vor zwei Wochen über Mattia Bottanis (34) Zukunft berichtet. Jetzt ist es fix: Der FC Lugano und der Offensivspieler gehen ab kommendem Sommer getrennte Wege. Der Tessiner Klub kommuniziert in einer Mitteilung am Montagabend, dass der auslaufende Vertrag mit Bottani nicht verlängert wird.

Bottani stand – mit zwei Unterbrüchen – seit 2011 für die Bianconeri im Einsatz. Bottani absolvierte bisher 394 Pflichtspiele im Dress des FC Lugano und erzielte dabei 55 Tore sowie 43 Assists. Im Sommer verlässt die Klublegende den Verein und verpasst es so, in der neuen Arena aufzulaufen – zumindest für die Tessiner. Denn ein Karriereende käme gemäss Blick-Informationen zu früh – zumal Bottani im Training nach wie vor Topwerte erreicht. Ob der Offensivspieler bei einem anderen Super-League-Verein Unterschlupf findet, ist aktuell noch nicht bekannt.