Darum gehts
- FC Lugano trennt sich im Sommer von Mattia Bottani (34)
- Bottani verlässt den Klub nach 394 Spielen, 55 Toren und 43 Assists
- Der Vertrag läuft aus; Zukunft des Spielers bleibt ungewiss
Blick hat bereits vor zwei Wochen über Mattia Bottanis (34) Zukunft berichtet. Jetzt ist es fix: Der FC Lugano und der Offensivspieler gehen ab kommendem Sommer getrennte Wege. Der Tessiner Klub kommuniziert in einer Mitteilung am Montagabend, dass der auslaufende Vertrag mit Bottani nicht verlängert wird.
Bottani stand – mit zwei Unterbrüchen – seit 2011 für die Bianconeri im Einsatz. Bottani absolvierte bisher 394 Pflichtspiele im Dress des FC Lugano und erzielte dabei 55 Tore sowie 43 Assists. Im Sommer verlässt die Klublegende den Verein und verpasst es so, in der neuen Arena aufzulaufen – zumindest für die Tessiner. Denn ein Karriereende käme gemäss Blick-Informationen zu früh – zumal Bottani im Training nach wie vor Topwerte erreicht. Ob der Offensivspieler bei einem anderen Super-League-Verein Unterschlupf findet, ist aktuell noch nicht bekannt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19