1/6 Thun siegt in St. Gallen und springt an die Tabellenspitze. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

FCSG-Coach Enrico Maassen spricht hinterher von Momenten, die das Spiel entschieden hätten. Hätte Vladi beispielsweise nach drei Minuten das Tor und nicht die Latte getroffen, das Spiel wäre womöglich anders ausgegangen. Wäre Baldé vor Witzigs Ausgleich nicht Zentimeter im Abseits gestanden ebenfalls. Hätte Schiri Fähndrich vor dem 0:1 aufgepasst und den Freistoss von Bertone unterbunden, wäre wohl auch mehr drin gelegen. Hätte, hätte Fahrradkette. Am Ende steht nach der 0:1-Pleite gegen den FCL die zweite Heimniederlage der Saison. Und das ist zu wenig für die mehr als 18’000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Kybunpark.

Hinweis: Baldé ab 60. (4), Konietzke ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Ouattara ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Efekele ab 75. (zu kurz für eine Bewertung)

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Ja, die Kugel rollt noch, als Leonardo Bertone einen Freistoss in die Spitze spielt. Dass der Schiri das nicht sieht, ist nicht seine Schuld. Dass Bertone dank dieser Aktion massgeblich am Führungstreffer beteiligt ist, ebenfalls nichts. Auch sonst zeigt der Thuner Captain einen starken Auftritt. Und jenen Biss, den es im strömenden Ostschweizer Regen braucht. Wie Matoshi den Ball vor dem 0:1 zu Meichtry weiterleitet ist ebenfalls Extraklasse. Und der Angriff, der zum zweiten Treffer führt, ist auch wunderbar herausgespielt. Offensiv sind die Berner Oberländer gnadenlos effizient. Und defensiv lassen sie in der zweiten Halbzeit mit Ausnahme des Abseitstores von Witzig kaum etwas zu.

Hinweis: Franke ab 33. (5), Reichmuth ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Imeri ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Rupp ab 80. (zu kurz für eine Bewertung)

