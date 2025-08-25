DE
St. Gallen – Luzern 0:1
Hier scheitert Witzig in der Nachspielzeit mit seinem Penalty

In Zusammenarbeit mit Blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Luzern (0:1).
Publiziert: vor 50 Minuten
Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
