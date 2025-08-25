DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie St. Gallen – Luzern (0:1)
St. Gallen – Luzern 0:1
Hier scheitert Witzig in der Nachspielzeit mit seinem Penalty
In Zusammenarbeit mit Blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Luzern (0:1).
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
5:18
Highlights im Video
Vier Thun-Tore für ein FCZ-Debakel
4:56
Yverdon – Wil 4:0
Sessolo-Freistoss passt haargenau – Highlights jetzt im Video
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Luzern
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen