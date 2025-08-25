DE
FR
Abonnieren

GC – Winterthur 2:2
Wintis Derby-Comeback aus dem Nichts im Video

In Zusammenarbeit mit Blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Winterthur (2:2).
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen