DE
FR
Abonnieren

Spielte zuletzt in Wil
YB verleiht Eigengewächs an Ligakonkurrenten

Die Young Boys verleihen Lutfi Dalipi für eine Saison nach Vaduz. Zuletzt spielte er, ebenfalls auf Leihbasis, in Wil.
Publiziert: 16:53 Uhr
Kommentieren
1/2
Lutfi Dalipi wechselt zum FC Vaduz.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Lutfi Dalipi (20) wechselt per Leihe für eine Saison von YB zu Aufsteiger Vaduz. Ab April spielte der offensive Mittelfeldspieler bereits leihweise beim FC Wil. Dabei gelangen ihm in neun Challenge-League-Spielen zwei Tore und eine Vorlage.

Bis dahin stand er sechsmal im Spieltagskader der YB-Profis, blieb aber ohne Einsatz. In der YB-U21 in der Promotion League erzielte er in 20 Spielen acht Tore und gab zehn Vorlagen. 

Dalipi durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Stadtberner. Im Frühling hat er seinen ersten Profivertrag (bis Sommer 2030) bei YB unterschrieben. 

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Wil
FC Wil
FC Vaduz
FC Vaduz
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Wil
        FC Wil
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys