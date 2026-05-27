YB verleiht Eigengewächs an Ligakonkurrenten

Die Young Boys verleihen Lutfi Dalipi für eine Saison nach Vaduz. Zuletzt spielte er, ebenfalls auf Leihbasis, in Wil.

Spielte zuletzt in Wil

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lutfi Dalipi (20) wechselt per Leihe für eine Saison von YB zu Aufsteiger Vaduz. Ab April spielte der offensive Mittelfeldspieler bereits leihweise beim FC Wil. Dabei gelangen ihm in neun Challenge-League-Spielen zwei Tore und eine Vorlage.

Bis dahin stand er sechsmal im Spieltagskader der YB-Profis, blieb aber ohne Einsatz. In der YB-U21 in der Promotion League erzielte er in 20 Spielen acht Tore und gab zehn Vorlagen.

Dalipi durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Stadtberner. Im Frühling hat er seinen ersten Profivertrag (bis Sommer 2030) bei YB unterschrieben.

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen