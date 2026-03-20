Der neue GC-Trainer Gernot Messner kann in Genf voraussichtlich mit Verstärkung im Sturm rechnen: Michael Frey ist nach Sperre zurück, Asp-Jensen dürfte fit sein für einen Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gernot Messner debütiert als GC-Trainer gegen Servette am 21. März

GC hat diese Saison bereits 20 Punkte nach Führungen verspielt

Startelf-Rückkehr für Asp-Jensen und Frey, Abrashi gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Premiere für den neuen GC-Trainer und Scheiblehner-Nachfolger Gernot Messner. Seit er bei den Hoppers angestellt ist, hat er noch nie ein Spiel verloren als Trainer. Ob diese Serie nun auch in der Super League hält? «Dem Team ist diese Bilanz bekannt», verrät er mit einem Schmunzeln. In den ersten Trainings hat Messner den Fokus nicht auf taktische Neuausrichtungen oder andere Spielideen gesetzt, sondern auf die Zurückgewinnung von Selbstvertrauen und Lockerheit.

Die grosse Frage

Kommt Toptalent Asp-Jensen zurück? Stürmer Michael Frey meldet sich nach Sperre zurück für die Startelf, doch wer unterstützt ihn auf dem Flügel? Bayern-Juwel Jonathan Asp-Jensen musste beim Tabellenführer aufgrund von Rückenproblemen passen. Laut Blick-Informationen ist er aber zurück im Training – und mehr als nur eine Option für die Startelf gegen Servette.

Gesagt ist gesagt

«Vom Fussballerischen her ticke ich wie Gerald Scheiblehner», sagt der neue GC-Trainer Gernot Messner über seine Ausrichtung. Heisst für GC und seine Fans: Neuer Trainer, gleiche Formation, gleiche oder zumindest ähnliche Spielidee.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Abels, Köhler, Stroscio; Meyer, Frey, Asp-Jensen

Wer fehlt?

Gesperrt: Abrashi

Verletzt: Bengondo, Bettkober, Marques, Paloschi, Plange

Hast du gewusst, dass...

GC verspielte in dieser Saison bereits 20 Punkte nach Führungen, ligaweit hat nur Luzern mehr Zähler (22) aus der Hand gegeben. Zudem holten die Hoppers erst vier Punkte nach Rückständen, jedes andere Team in der Liga mindestens doppelt so viele.

Aufgepasst auf

Den Tiktok-Account der Genfer. Servettes Winterneuzugang Junior Kadile hat im letzten Spiel gegen den FCB Gegenspieler Kevin Rüegg gleich mehrmals vernascht auf seiner Seite. Vom offiziellen Social-Media-Account der Genfer gab es dafür ein hämisches Video gegen den Basler Verteidiger.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Abrashi 4,5

Hammel 4,0

Köhler 4,0

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic und Sandro Schärer als VAR in Volketswil.

Der Gegner

Hier gibts alle Infos zu Gegner Servette.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr