Darum gehts
- Gernot Messner debütiert als GC-Trainer gegen Servette am 21. März
- GC hat diese Saison bereits 20 Punkte nach Führungen verspielt
- Startelf-Rückkehr für Asp-Jensen und Frey, Abrashi gesperrt
Die News der Woche
Premiere für den neuen GC-Trainer und Scheiblehner-Nachfolger Gernot Messner. Seit er bei den Hoppers angestellt ist, hat er noch nie ein Spiel verloren als Trainer. Ob diese Serie nun auch in der Super League hält? «Dem Team ist diese Bilanz bekannt», verrät er mit einem Schmunzeln. In den ersten Trainings hat Messner den Fokus nicht auf taktische Neuausrichtungen oder andere Spielideen gesetzt, sondern auf die Zurückgewinnung von Selbstvertrauen und Lockerheit.
Die grosse Frage
Kommt Toptalent Asp-Jensen zurück? Stürmer Michael Frey meldet sich nach Sperre zurück für die Startelf, doch wer unterstützt ihn auf dem Flügel? Bayern-Juwel Jonathan Asp-Jensen musste beim Tabellenführer aufgrund von Rückenproblemen passen. Laut Blick-Informationen ist er aber zurück im Training – und mehr als nur eine Option für die Startelf gegen Servette.
Gesagt ist gesagt
«Vom Fussballerischen her ticke ich wie Gerald Scheiblehner», sagt der neue GC-Trainer Gernot Messner über seine Ausrichtung. Heisst für GC und seine Fans: Neuer Trainer, gleiche Formation, gleiche oder zumindest ähnliche Spielidee.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Abels, Köhler, Stroscio; Meyer, Frey, Asp-Jensen
Wer fehlt?
Gesperrt: Abrashi
Verletzt: Bengondo, Bettkober, Marques, Paloschi, Plange
Hast du gewusst, dass...
GC verspielte in dieser Saison bereits 20 Punkte nach Führungen, ligaweit hat nur Luzern mehr Zähler (22) aus der Hand gegeben. Zudem holten die Hoppers erst vier Punkte nach Rückständen, jedes andere Team in der Liga mindestens doppelt so viele.
Aufgepasst auf
Den Tiktok-Account der Genfer. Servettes Winterneuzugang Junior Kadile hat im letzten Spiel gegen den FCB Gegenspieler Kevin Rüegg gleich mehrmals vernascht auf seiner Seite. Vom offiziellen Social-Media-Account der Genfer gab es dafür ein hämisches Video gegen den Basler Verteidiger.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:
Abrashi 4,5
Hammel 4,0
Köhler 4,0
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.
Der Schiedsrichter
Marijan Drmic und Sandro Schärer als VAR in Volketswil.
Der Gegner
Hier gibts alle Infos zu Gegner Servette.
Runde
Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr
Sa., Servette – GC, 18 Uhr
Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB – Lugano, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19