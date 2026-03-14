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GC-Noten gegen Thun
Ein Hopper sieht uralt aus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 1:5-Pleite von GC gegen Thun.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Thun gewinnt das Heimspiel gegen GC.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Ja, es gibt den einen Hopper, der bei der Kanterniederlage eine gute Note erhält. Es ist Stürmer Lee. Eigentlich erzielt er zwei Tore, doch eines wird aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung des Tores wieder aberkannt. Der Südkoreaner hat auch sonst gute Momente, in denen er sich behauptet oder er zum Abschluss kommt. Letztlich baut auch er in der zweiten Halbzeit ab. Nahe an der Note 4 ist Plange, der zu Beginn sehr aktiv ist, aber dann auch stark nachlässt. Bei den Hoppers ziehen mehrere Spieler einen sehr schlechten Abend ein, allen voran Diaby, der teilweise uralt aussieht. Oder Meyer, der viele Ballverluste hat und kaum Akzente setzen kann. Sie sind aber nicht die einzigen klar Ungenügenden im Zürcher Team.

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Hinweis: 66. Diarrassouba für Krasniqi; 79. Clemente für Lee, Marques für Stroscio; 90. Tsimba für Plange (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Kantersieg, zehnter Sieg im elften Spiel des Jahres. Ausgerechnet die beiden Spieler, die für einmal eine ungenügende Noten bekommen könnten, schrauben diese mit einer Aktion noch nach oben. Der erste: Elmin Rastoder. Der 24-jährige Stürmer befindet sich im absoluten Höhenflug, in diesem Spiel jedoch fliegt er lange unter dem Radar. Und dann macht er halt doch sein achtes Tor in diesem noch jungen Jahr. Der zweite: Genis Montolio. Beim frühen Gegentor sieht der Spanier nicht gut aus. 20 Minuten später trifft auch er. So ist niemand ungenügend im Thuner Team, das mit 71 Punkten gleich viele auf dem Konto hat, wie alle drei Zürcher Teams zusammen.

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Hinweis: 64. Rupp für Meichtry, Ibayi für Rastoder, Reichmuth für Matoshi; 70. Dursun für Labeau; 77. Franke für Käit (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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