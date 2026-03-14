Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Ja, es gibt den einen Hopper, der bei der Kanterniederlage eine gute Note erhält. Es ist Stürmer Lee. Eigentlich erzielt er zwei Tore, doch eines wird aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung des Tores wieder aberkannt. Der Südkoreaner hat auch sonst gute Momente, in denen er sich behauptet oder er zum Abschluss kommt. Letztlich baut auch er in der zweiten Halbzeit ab. Nahe an der Note 4 ist Plange, der zu Beginn sehr aktiv ist, aber dann auch stark nachlässt. Bei den Hoppers ziehen mehrere Spieler einen sehr schlechten Abend ein, allen voran Diaby, der teilweise uralt aussieht. Oder Meyer, der viele Ballverluste hat und kaum Akzente setzen kann. Sie sind aber nicht die einzigen klar Ungenügenden im Zürcher Team.

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Hinweis: 66. Diarrassouba für Krasniqi; 79. Clemente für Lee, Marques für Stroscio; 90. Tsimba für Plange (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Kantersieg, zehnter Sieg im elften Spiel des Jahres. Ausgerechnet die beiden Spieler, die für einmal eine ungenügende Noten bekommen könnten, schrauben diese mit einer Aktion noch nach oben. Der erste: Elmin Rastoder. Der 24-jährige Stürmer befindet sich im absoluten Höhenflug, in diesem Spiel jedoch fliegt er lange unter dem Radar. Und dann macht er halt doch sein achtes Tor in diesem noch jungen Jahr. Der zweite: Genis Montolio. Beim frühen Gegentor sieht der Spanier nicht gut aus. 20 Minuten später trifft auch er. So ist niemand ungenügend im Thuner Team, das mit 71 Punkten gleich viele auf dem Konto hat, wie alle drei Zürcher Teams zusammen.

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Hinweis: 64. Rupp für Meichtry, Ibayi für Rastoder, Reichmuth für Matoshi; 70. Dursun für Labeau; 77. Franke für Käit (alle zu kurz für eine Bewertung).

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