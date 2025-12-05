Der FC Basel hat beim Cup-Spiel gegen Grand-Saconnex Spenden für den verschuldeten Promotion-Ligist gesammelt. Dabei sind rund 30'000 Franken zusammengekommen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Grand-Saconnex musste sich am Donnerstag im Cup-Achtelfinal dem grossen FC Basel mit 1:3 geschlagen geben. Für den Promotion-Ligist war es dennoch ein gelungener Abend – nicht nur wegen der kämpferischen Leistung, sondern auch, weil im St. Jakob-Park Spenden für die Genfer gesammelt wurden. Wie der FCB auf X mitteilt, sind dabei rund 30'000 Franken für den seit Jahren verschuldeten Klub zusammengekommen.

Grand-Saconnex hätte für die Partie eigentlich Heimrecht gehabt, hatte dieses aufgrund von fehlender Infrastruktur allerdings abgetreten. So fand das Spiel im Joggeli statt, wo der FCB in Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Bitpanda Geld für den Promotion-Ligist gesammelt hat. Der Eintritt war für alle Fans gratis, dafür konnten diese im Anschluss via Twint einen Beitrag spenden, der vollumfänglich an Grand-Saconnex zurückgeht.

