DE
FR
Abonnieren

Solidaritätsaktion des FCB
Basel sammelt zehntausende Franken für verschuldeten Cup-Gegner

Der FC Basel hat beim Cup-Spiel gegen Grand-Saconnex Spenden für den verschuldeten Promotion-Ligist gesammelt. Dabei sind rund 30'000 Franken zusammengekommen.
Publiziert: 11:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Kommentieren
1/2
Die Fans des FC Basel konnten im Cup-Achtelfinal einen Geldbeitrag spenden – rund 30'000 Franken kamen am Ende zusammen.
Foto: IMAGO/Sports Press Photo
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Der FC Grand-Saconnex musste sich am Donnerstag im Cup-Achtelfinal dem grossen FC Basel mit 1:3 geschlagen geben. Für den Promotion-Ligist war es dennoch ein gelungener Abend – nicht nur wegen der kämpferischen Leistung, sondern auch, weil im St. Jakob-Park Spenden für die Genfer gesammelt wurden. Wie der FCB auf X mitteilt, sind dabei rund 30'000 Franken für den seit Jahren verschuldeten Klub zusammengekommen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Grand-Saconnex hätte für die Partie eigentlich Heimrecht gehabt, hatte dieses aufgrund von fehlender Infrastruktur allerdings abgetreten. So fand das Spiel im Joggeli statt, wo der FCB in Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Bitpanda Geld für den Promotion-Ligist gesammelt hat. Der Eintritt war für alle Fans gratis, dafür konnten diese im Anschluss via Twint einen Beitrag spenden, der vollumfänglich an Grand-Saconnex zurückgeht.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel