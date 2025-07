Zum Auftaktspiel der neuen Super-League-Saison gastiert am Freitagabend Sion beim FCZ. Das sind die Infos aus dem Wallis.

Darum gehts So lautet Saisonziel des FC Sion

Das könnte rund um Mirantschuk passieren

Bastien Feller, Simon Strimer

Die Ausgangslage

Sion startet im Letzigrund gegen den FCZ in die neue Mission. Diese heisst ganz klar: Top 6. Die Walliser können auf mehrere interessante Zuzüge zurückgreifen. Wie zum Beispiel die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli (19, ausgeliehen von Gladbach) oder den Topskorer der vergangenen Challenge-League-Saison, Stürmer Rilind Nivokazi (25).

Die grosse Frage

Ist der Match in Zürich der letzte von Anton Mirantschuk (29) für Sion? Der russische Nationalspieler könnte das Wallis diesen Sommer, ein Jahr nach seiner Ankunft, wieder verlassen. An der Medienkonferenz am Donnerstag bestätigte Trainer Didier Tholot, dass Diskussionen über einen Abgang seiner Nummer 10 stattgefunden haben.

Anfangs Juni sagte Sion-Boss Christian Constantin über Mirantschuks Ausstiegsklausel zu Blick: «Ich habe bislang nicht gehört, dass er davon Gebrauch machen will. Ich mag ihn enorm! Er soll nun zeigen, wozu er wirklich fähig ist. Dazu muss er aber richtig eingesetzt werden. Ich werde Didier dies klarmachen.»

Gesagt ist gesagt

«Ich sage nicht, dass wir alles überrollen werden, aber wir haben die Mittel, das zu erreichen, was wir wollen», meint Trainer Tholot vor Saisonstart.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Sow, Kabacalman; Chouaref, Mirantschuk, Kololli; Nivokazi.

Neben dem Platz

Als ehemaliges Kopfballungeheuer ist Vilmos Vanczak (42) bei Sion eine Legende – die nun zurück ist im Wallis! Der Ungare ist nun als Co-Trainer tätig und hauptsächlich für die defensive Ausrichtung der Mannschaft verantwortlich. «Er wollte zurück nach Sion kommen», sagte CC zu Blick. «Und wir müssen die Kompetenz unseres Staffs erhöhen, vor allem bei stehenden Bällen, und wenn es darum geht, in den letzten Minuten keine Tore zu erhalten.»

Hast du gewusst, dass...

... der FC Sion der Super-League-Verein ist, der in dieser Transferphase bisher am meisten Spieler verpflichtet hat? Mit dem Donnerstags-Zugang Lamine Diack (24, Senegal, Leihgabe von Nantes) sind es zehn Spieler. GC steht bei neun, wenn man auch die Verpflichtungen von zuvor ausgeliehenen Spielern einrechnet.

Wer fehlt?

Shala (verletzt). Baltazar, Djokic, Fayulu (alle nicht im Aufgebot).

Der Gegner

Beim Gastgeber FCZ ist ein Bank-Geheimnis gelüftet, ein Missverständnis aus dem Weg geräumt und ein Verteidiger mit Jahrgang 2001 schon im Kreis der Älteren. Zum FCZ-Inside gehts hier.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Übersicht 1. Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 20.30 Uhr

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr