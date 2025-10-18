DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Fussball: Das sagen die FCB-Spieler nach dem Sieg gegen Winti
Shaqiri und Daniliuc nach Sieg
«Die einfachen Chancen gehen bei mir nicht immer rein»
Xherdan Shaqiri und Flavius Daniliuc sprechen nach dem Sieg gegen Winterthur über das Spiel.
Publiziert: vor 22 Minuten
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:12
Highlights im Video
Hübel im 1:1 nicht zu stoppen: Aarau-Goalie wird zum Held
