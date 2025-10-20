DE
Diese Highlights musst du sehen
Slapstick pur und drei Traumtore bei Spektakel-Remis

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Luzern – Lausanne (2:2).
Publiziert: 00:00 Uhr
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
