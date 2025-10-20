DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
VAR entlarvt Arigoni-Zupfer – Sion sagt Danke

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Sion (0:1).
Publiziert: 00:01 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen