DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Lugano – Zürich (1:0)
Highlights im Video
Zwei Glanztaten vor Ende – Von Ballmoos hält Lugano-Sieg fest
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Zürich (1:0).
Publiziert: 00:10 Uhr
|
Aktualisiert: 00:11 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:12
Highlights im Video
Hübel im 1:1 nicht zu stoppen: Aarau-Goalie wird zum Held
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Lugano
Super League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen