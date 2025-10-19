DE
Highlights im Video
Zwei Glanztaten vor Ende – Von Ballmoos hält Lugano-Sieg fest

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Zürich (1:0).
Publiziert: 00:10 Uhr
|
Aktualisiert: 00:11 Uhr
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
