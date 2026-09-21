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Der FC Zürich verlängert mit Offensiv-Juwel

Der FC Zürich bindet Offensiv-Hoffnung Mohamed Essakkati langfristig.
Publiziert: 18:20 Uhr
|
Aktualisiert: 18:31 Uhr
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Mohamed Essakkati (r.) verlängert beim FCZ.
Foto: Mike Wiss/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FCZ verlängert mit Mohamed Essakkati (21) bis 2031. Der bisherige Vertrag des Holländers wäre noch bis nächsten Sommer gültig gewesen. 

Der Rechtsaussen spielte seit seinem Wechsel von Vitesse Arnheim zum FCZ im letzten Sommer in der U21. In der Promotion League gelangen ihm in 14 Spielen drei Tore und drei Vorlagen.

Seit dieser Spielzeit gehört Essakkati zum Profikader, kam aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber noch nicht zum Einsatz. 

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