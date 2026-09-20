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Seit sieben Spielen sieglos gegen St. Gallen
Beendet ausgerechnet Nocentini die Basler Durststrecke?

Nach der Entlassung von Stephan Lichtsteiner (42) steht FCB-Interimscoach Luigi Nocentini (37) nur noch ein kleiner Staff zur Verfügung. Trotzdem will der Italiener gegen St. Gallen in seinem zweiten Spiel den zweiten Sieg einfahren.
Publiziert: 07:36 Uhr
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Luigi Nocentini hat seine erste komplette Trainingswoche als Interimscoach hinter sich.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Tobias Wedermann und Lucas Werder

Die News der Woche

Nach dem Abgang von Trainer Stephan Lichtsteiner und Assistent Mario Cantaluppi ist der Staff der FC Basel stark ausgedünnt. Weil mit Pascal Bader ein weiterer Ex-Assistent inzwischen nur noch die Leihspieler betreut, steht Interimscoach Luigi Nocentini mit Co-Trainer Simone Grippo und Goalietrainer Gabriel Wüthrich derzeit nur wenig Personal auf dem Trainingsplatz zur Verfügung. Der ehemalige Assistent von Celestini, Magnin und Lichtsteiner nimmt das aber gelassen. «Der Staff besteht nicht nur aus uns, sondern auch aus Athletiktrainern, Spielanalysten, und Physios», so der 37-Jährige.

Die grosse Frage

Beendet der FCB seine Durststrecke gegen den FC St. Gallen? Seit inzwischen sieben Partien wartet man auf einen Sieg gegen die Ostschweizer. Unter dem entlassenen Stephan Lichtsteiner (42) gab es in drei Spielen (zweimal Super League, einmal Cup) drei Pleiten. Den letzten Sieg gegen die Espen feierten die Basler im Oktober 2024. Eine Statistik, die auch Interimscoach Nocentini kennt. «Das wird ein schwieriges Spiel. Auch wenn sie in einer schwierigen Phase sind, ist St. Gallen eines der Top-Teams in der Liga», so der Italiener.

Gesagt ist gesagt

Nach Albian Ajeti (29) kehrt mit Andrin Hunziker (23) innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal ein Ex-FCB-Stürmer nach Basel zurück. «Er ist ein guter Typ», sagt Nocentini über seinen ehemaligen Spieler. «Wenn du auf deinen Ex-Klub triffst, dann willst du alles geben. Das wissen wir und sind darauf vorbereitet», verspricht der Interimstrainer. In zwölf Spielen für St. Gallen hat Hunziker bereits fünf Mal getroffen – mehr als doppelt so häufig wie in all seinen FCB-Einsätzen.

Die Blick-Prognose

Nach seinem gelungenen Einstand in Luzern wird Nocentini gegen St. Gallen kaum grössere Veränderungen vornehmen. Auch aufgrund der Verletzung von Asane Sow dürfte die FCB-Offensive erneut aus Zan Celar, Xherdan Shaqiri, Philip Otele und Kazeem Olaigbe bestehen. Möglich, dass Neuzugang Clément Michelin zu seinem Startelf-Einsatz kommt. Gegen den FCL sprang Kevin Rüegg als Rechtsverteidiger ein.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Michelin; Harder, Metinho; Olaigbe, Shaqiri, Otele; Celar.

Wer fehlt?

Bacanin, Hoch, Kaio Eduardo, Louis, Omlin und Sow werden alle als verletzt gemeldet.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

  1. Sow 4,43
  2. Shaqiri 4,13
  3. Victory 4,13
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Der Schiedsrichter

Schiedsrichter Sven Wolfensberger leitet die Angelegenheit im St. Jakob-Park. Pascal Hirzel, Claudio dos Santos und Luca Schelbli komplettieren das Team im Stadion. In Volketswil sitzt VAR Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FC St. Gallen steckt nach einem ansprechenden Start in die neue Saison im Formloch. Lediglich eines aus fünf Spielen konnten die Espen gewinnen – der Rest ging allesamt verloren. Besonders bitter war die 1:4-Niederlage gegen Lugano unter der Woche. Entsprechend will Grünweiss sich mit einem Sieg in die Nati-Pause verabschieden – hier kommt das FCSG-Inside.

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9

Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr
Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18.00 Uhr
So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr
So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr
So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

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Mannschaft
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9
13
19
3
FC Sion
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9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
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12
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FC Zürich
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9
-6
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7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
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8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
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FC Thun
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8
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7
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8
-2
6
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FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
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-4
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