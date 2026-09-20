Nach der Entlassung von Stephan Lichtsteiner (42) steht FCB-Interimscoach Luigi Nocentini (37) nur noch ein kleiner Staff zur Verfügung. Trotzdem will der Italiener gegen St. Gallen in seinem zweiten Spiel den zweiten Sieg einfahren.

Die News der Woche

Nach dem Abgang von Trainer Stephan Lichtsteiner und Assistent Mario Cantaluppi ist der Staff der FC Basel stark ausgedünnt. Weil mit Pascal Bader ein weiterer Ex-Assistent inzwischen nur noch die Leihspieler betreut, steht Interimscoach Luigi Nocentini mit Co-Trainer Simone Grippo und Goalietrainer Gabriel Wüthrich derzeit nur wenig Personal auf dem Trainingsplatz zur Verfügung. Der ehemalige Assistent von Celestini, Magnin und Lichtsteiner nimmt das aber gelassen. «Der Staff besteht nicht nur aus uns, sondern auch aus Athletiktrainern, Spielanalysten, und Physios», so der 37-Jährige.

Die grosse Frage

Beendet der FCB seine Durststrecke gegen den FC St. Gallen? Seit inzwischen sieben Partien wartet man auf einen Sieg gegen die Ostschweizer. Unter dem entlassenen Stephan Lichtsteiner (42) gab es in drei Spielen (zweimal Super League, einmal Cup) drei Pleiten. Den letzten Sieg gegen die Espen feierten die Basler im Oktober 2024. Eine Statistik, die auch Interimscoach Nocentini kennt. «Das wird ein schwieriges Spiel. Auch wenn sie in einer schwierigen Phase sind, ist St. Gallen eines der Top-Teams in der Liga», so der Italiener.

Gesagt ist gesagt

Nach Albian Ajeti (29) kehrt mit Andrin Hunziker (23) innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal ein Ex-FCB-Stürmer nach Basel zurück. «Er ist ein guter Typ», sagt Nocentini über seinen ehemaligen Spieler. «Wenn du auf deinen Ex-Klub triffst, dann willst du alles geben. Das wissen wir und sind darauf vorbereitet», verspricht der Interimstrainer. In zwölf Spielen für St. Gallen hat Hunziker bereits fünf Mal getroffen – mehr als doppelt so häufig wie in all seinen FCB-Einsätzen.

Die Blick-Prognose

Nach seinem gelungenen Einstand in Luzern wird Nocentini gegen St. Gallen kaum grössere Veränderungen vornehmen. Auch aufgrund der Verletzung von Asane Sow dürfte die FCB-Offensive erneut aus Zan Celar, Xherdan Shaqiri, Philip Otele und Kazeem Olaigbe bestehen. Möglich, dass Neuzugang Clément Michelin zu seinem Startelf-Einsatz kommt. Gegen den FCL sprang Kevin Rüegg als Rechtsverteidiger ein.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Michelin; Harder, Metinho; Olaigbe, Shaqiri, Otele; Celar.

Wer fehlt?

Bacanin, Hoch, Kaio Eduardo, Louis, Omlin und Sow werden alle als verletzt gemeldet.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Sow 4,43 Shaqiri 4,13 Victory 4,13

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter Sven Wolfensberger leitet die Angelegenheit im St. Jakob-Park. Pascal Hirzel, Claudio dos Santos und Luca Schelbli komplettieren das Team im Stadion. In Volketswil sitzt VAR Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FC St. Gallen steckt nach einem ansprechenden Start in die neue Saison im Formloch. Lediglich eines aus fünf Spielen konnten die Espen gewinnen – der Rest ging allesamt verloren. Besonders bitter war die 1:4-Niederlage gegen Lugano unter der Woche. Entsprechend will Grünweiss sich mit einem Sieg in die Nati-Pause verabschieden – hier kommt das FCSG-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18.00 Uhr

So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen