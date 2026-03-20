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Sechs Spiele, sechs Fragen
Die Super League geht in die 31. Runde – teste jetzt dein Wissen im Blick-Quiz!

In der Super League steht am Wochenende die 31. Runde an – und zur Einstimmung gibts jetzt das passende Blick-Quiz zu den sechs Begegnungen. Teste jetzt dein Wissen!
Publiziert: vor 34 Minuten
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GC braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. Die Bilanz der Zürcher gegen Servette ist aber schlecht.
Foto: keystone-sda.ch
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Blick Sportdesk

Obwohl der Kampf um die Top 6 vorentschieden ist, verspricht der 31. Spieltag in der Super League viel Spannung. Die beiden Stadtzürcher Klubs GC (gegen Servette) und der FC Zürich (gegen Thun) wollen ihre Resultat-Misere dringend beenden. Sollte ihnen das nicht gelingen, könnte Winterthur gegen Basel für noch mehr Pfeffer im Abstiegskampf sorgen.

YB und Lugano liefern sich derweil ein Direktduell im Kampf um die Europacup-Plätze, wobei auch Sion (gegen St. Gallen) und Basel darin voll mit dabei sind. Stimme dich jetzt auf das Fussball-Wochenende ein und teste dein Wissen im Blick-Quiz zur 31. Runde!

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich
FC Zürich
Servette FC
Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Sion
FC Sion
FC Basel
FC Basel
FC Lugano
FC Lugano
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Zürich
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        Servette FC
        Servette FC
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Sion
        FC Sion
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Thun
        FC Thun