Obwohl der Kampf um die Top 6 vorentschieden ist, verspricht der 31. Spieltag in der Super League viel Spannung. Die beiden Stadtzürcher Klubs GC (gegen Servette) und der FC Zürich (gegen Thun) wollen ihre Resultat-Misere dringend beenden. Sollte ihnen das nicht gelingen, könnte Winterthur gegen Basel für noch mehr Pfeffer im Abstiegskampf sorgen.
YB und Lugano liefern sich derweil ein Direktduell im Kampf um die Europacup-Plätze, wobei auch Sion (gegen St. Gallen) und Basel darin voll mit dabei sind. Stimme dich jetzt auf das Fussball-Wochenende ein und teste dein Wissen im Blick-Quiz zur 31. Runde!
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19