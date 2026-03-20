In der Super League steht am Wochenende die 31. Runde an – und zur Einstimmung gibts jetzt das passende Blick-Quiz zu den sechs Begegnungen. Teste jetzt dein Wissen!

Die Super League geht in die 31. Runde – teste jetzt dein Wissen im Blick-Quiz!

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Blick Sportdesk

Obwohl der Kampf um die Top 6 vorentschieden ist, verspricht der 31. Spieltag in der Super League viel Spannung. Die beiden Stadtzürcher Klubs GC (gegen Servette) und der FC Zürich (gegen Thun) wollen ihre Resultat-Misere dringend beenden. Sollte ihnen das nicht gelingen, könnte Winterthur gegen Basel für noch mehr Pfeffer im Abstiegskampf sorgen.

YB und Lugano liefern sich derweil ein Direktduell im Kampf um die Europacup-Plätze, wobei auch Sion (gegen St. Gallen) und Basel darin voll mit dabei sind. Stimme dich jetzt auf das Fussball-Wochenende ein und teste dein Wissen im Blick-Quiz zur 31. Runde!

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