Bittere Diagnose für Nino Weibel. Das 19-jährige St. Galler Eigengewächs hat sich am Sonntag im Spiel gegen Lugano ohne Fremdeinwirkung schwer am rechten Knie verletzt.
Untersuchungen haben ergeben, dass sich Weibel einen Kreuzbandriss sowie eine Verletzung des Aussenbandes zugezogen hat. Das teilt der FC St. Gallen mit. Der Youngster wird in den kommenden Tagen operiert und fällt mehrere Monate aus.
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