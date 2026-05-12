DE
FR
Abonnieren

Schwer am Knie verletzt
FCSG-Youngster fällt monatelang aus

Der FC St. Gallen muss in den nächsten Monaten auf Nino Weibel verzichten. Der Youngster hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.
Publiziert: 11:50 Uhr
Kommentieren
Nino Weibel wird nach dem folgenschweren Zwischenfall vom Rasen geführt.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Bittere Diagnose für Nino Weibel. Das 19-jährige St. Galler Eigengewächs hat sich am Sonntag im Spiel gegen Lugano ohne Fremdeinwirkung schwer am rechten Knie verletzt.

Untersuchungen haben ergeben, dass sich Weibel einen Kreuzbandriss sowie eine Verletzung des Aussenbandes zugezogen hat. Das teilt der FC St. Gallen mit. Der Youngster wird in den kommenden Tagen operiert und fällt mehrere Monate aus.

Noch näher dran am FC St. Gallen

Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      Super League
      Super League