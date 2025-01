1/5 Saidy Janko wird in dieser Saison nicht mehr für die Young Boys auflaufen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

YB-Trainer Giorgio Contini wird in dieser Saison wohl nicht mehr auf die Dienste von Saidy Janko (29) zählen können. Wie die Berner in einer Mitteilung schreiben, muss sich der Verteidiger demnächst einer Rückenoperation unterziehen. «Man muss leider davon ausgehen, dass Saidy Janko erst in der nächsten Spielzeit wieder zur Verfügung stehen wird», heisst es in einer Mitteilung.

Der gambische Nationalspieler bestritt in der laufenden Spielzeit aufgrund von verschiedenen Verletzungen noch kein Spiel. Jetzt dürfte seine Seuchensaison frühzeitig zu Ende sein.

Janko lief bisher 85-mal für YB auf. Nach einer Leihe während der Saison 2019/20 schloss er sich im Sommer 2023 definitiv den Bernern an. Seither wurde er zweimal Meister und einmal Cupsieger.

