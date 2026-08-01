Der FCL ist mit einer Heimniederlage gegen Meister Thun in die Saison gestartet. Ein unglückliches Debüt gab auch der neue Keeper Simon Simoni, der beim Gegentor zum 1:2 schlecht aussieht. Trainer Udo Portmann stärkt ihm aber den Rücken. Hier gehts zum Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCL leiht Daniel Mikolajewski (20) von Parma bis Saisonende aus

Trainer Portmann verteidigt Goalie Simoni trotz Fehler beim 1:2 gegen Thun

FCL unter Druck: Sonntag Spiel gegen Sion nach 3 Remis 2025

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die News der Woche

Nach Blick-Informationen leihen die Zentralschweizer Daniel Mikolajewski (20) von Serie-A-Klub Parma bis zum Ende der laufenden Saison aus. Der FCL will den Deal allerdings nicht bestätigen. Noch nicht? Jedenfalls wird der polnische U21-Natispieler für das Spiel im Wallis noch keine Option sein.

Die grosse Frage

Hat der FCL nach dem Abgang von Pascal Loretz ein Goalieproblem? Simon Simoni sieht bei der Auftaktniederlage gegen Thun beim vorentscheidenden 1:2 nicht gut aus. «Nein, wir sind weit davon weg, ein Problem zu haben», sagt Trainer Jörg «Udo» Portmann. Klar hätte die Szene anders laufen können, «aber es ist kein Fehler von ihm», so der FCL-Trainer. Zudem ist es Portmann wichtig, die Entstehung des Gegentors ganzheitlich zu sehen. Sprich, auch zu analysieren, wie die Standardsituation, die zum Tor führt, überhaupt entstanden ist.

Gesagt ist gesagt

«Der Druck ist so gross, wie ich ihn mir mache.» Dass nach seiner missglückten Premiere als FCL-Trainer für ihn und sein Team der Druck bereits grösser geworden ist, glaubt Portmann nicht. Das sei komplett normal. «Es ist normal, dass man enttäuscht ist. Aber dann steht man wieder auf und geht mit voller Energie und Überzeugung in die nächste Partie.»

Die Blick-Prognose

Der FCL hat es verpasst, den Schwung aus der Vorbereitung mitzunehmen, und mit einem Heimsieg zum Auftakt in die Saison die gute Atmosphäre, die in und rund um das Team herrscht, weiter zu befeuern. Nun stehen der FCL und Trainer Udo Portmann bereits unter Zugzwang, denn mit den Gastspielen im Wallis und eine Woche später in St. Gallen hat der FCL zwei schwierige Partien vor der Brust. Wollen die Luzerner einen Fehlstart vermeiden, müssen sie in einem der beiden Spiele punkten. Nachdem die drei Duelle in der letzten Saison alle mit einem Remis geendet hatten, wird es am Sonntag einen Sieger geben.

Mögliche Aufstellung

Simoni; Dorn, Knezevic, Lüthi, Dantas Fernandes; Ferreira, Bertone, Owusu, Di Giusto; Villiger, Kabwit.

Wer fehlt?

FCL-Trainer Portmann kann praktisch aus dem Vollen schöpfen. Nur Levin Winkler ist angeschlagen und dürfte keine valable Option sein. Bung Meng Freimann ist noch immer gesperrt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

Kabwit 4,0 Ferreira 4,0 Knezevic 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller Luzern-Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich wird die Partie leiten, Johannes von Mandach sitzt im VAR-Raum.

Der Gegner

Der FC Sion hat nach dem Weiterkommen in der Conference League Mut getankt. Allerdings kämpfen die Walliser auch mit den Reisestrapazen. Das ist für Trainer Didier Tholot aber keine Ausrede – mehr dazu gibts im Sion-Inside.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr





Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen