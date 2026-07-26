Stefan Kreis Reporter Fussball

Das Goalie-Leben ist fies. Ein Patzer – und schon ist man der Depp. Simon Simoni kann ein Liedchen davon singen. Vor dem entscheidenden 1:2 flutscht ihm der Ball aus den Fingern. Bürgy stochert den Ball Richtung Tor, via Rücken von Gutbub flippert die Kugel wie an einem Flipperkasten über die Linie. Dass die Luzerner alle drei Gegentore nach Standards kassieren, ist aber nicht in erster Linie die Schuld von Simoni. Sondern von der defensiven Zuordnung, die ungenügend ist. Und weil die Luzerner es in der Offensive fertig bringen, einen Konter trotz 4 vs 1- Situation direkt in die Füsse des Gegners zu spielen, bekleckert sich am Ende kein einziger Innerschweizer mit Ruhm.

Hinweis:

Ferreira bis 64., Villiger bis 74., Fernandes bis 74., Owusu bis 85. und Di Giusto bis 85. Minute.

Oehlers ab 64., Zimmermann ab 74., Ciganiks ab 74., Meyer ab 85. und Wyss ab 85. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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