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Luzern-Noten gegen Thun
FCL-Goalie Simoni erlebt Horror-Einstand

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Spieler des FC Luzern zur 1:3-Niederlage gegen Thun.
Publiziert: vor 34 Minuten
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1/16
Kaum ist die erste Spielminute absolviert, drückt Stefan Knezevic den Ball über die Linie.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Stefan KreisReporter Fussball

Das Goalie-Leben ist fies. Ein Patzer – und schon ist man der Depp. Simon Simoni kann ein Liedchen davon singen. Vor dem entscheidenden 1:2 flutscht ihm der Ball aus den Fingern. Bürgy stochert den Ball Richtung Tor, via Rücken von Gutbub flippert die Kugel wie an einem Flipperkasten über die Linie. Dass die Luzerner alle drei Gegentore nach Standards kassieren, ist aber nicht in erster Linie die Schuld von Simoni. Sondern von der defensiven Zuordnung, die ungenügend ist. Und weil die Luzerner es in der Offensive fertig bringen, einen Konter trotz 4 vs 1- Situation direkt in die Füsse des Gegners zu spielen, bekleckert sich am Ende kein einziger Innerschweizer mit Ruhm. 

Hinweis:

Ferreira bis 64., Villiger bis 74., Fernandes bis 74., Owusu bis 85. und Di Giusto bis 85. Minute.
Oehlers ab 64., Zimmermann ab 74., Ciganiks ab 74., Meyer ab 85. und Wyss ab 85. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
1
2
3
2
FC Basel
FC Basel
1
1
3
3
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
5
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
5
FC Sion
FC Sion
0
0
0
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
5
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
5
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
11
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
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