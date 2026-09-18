Das sagt Marcel Koller zum «Jugend-forscht»-Projekt des FCZ

Darum gehts
- FCZ setzt mit 25 % der Einsatzminuten auf U21-Junioren
- Der FC Lugano hat nur 1 Einsatzminute von Junioren vorzuweisen
- FCZ-Spiel gegen Sion von 20.30 Uhr auf 18.00 Uhr vorverlegt
Die News der Woche
Der FCZ steht auf dem ersten Platz! Wenns um Jugendförderung geht. Mehr als ein Viertel von möglichen 7920 Einsatzminuten wurden von eigenen Junioren unter 21 Jahren absolviert. Leandro Schödler (658) führt die Rangliste an. Dahinter folgen Sebastian Walker (365), Silas Huber (360), Neil Volken (332), Doron Lichtenstein (241), Nevio Di Giusto (94) und Din Ramic mit 41 Einsatzminuten. Mit den Grasshoppers setzt auch der zweite Zürcher Klub häufig auf eigene Junioren und liegt in der Youth Trophy auf dem zweiten Rang. Ganz am Schluss der Rangliste liegt der FC Lugano mit bloss einer Einsatzminute, die in die Wertung fliesst. Absolviert von Gjan Ajdin, einem ehemaligen FCB-Junioren, der letzten Frühling in die zweite Mannschaft der Tessiner gewechselt ist.
Die grosse Frage
Kommts zum Zug-Chaos? Weil die SBB keine Extra-Züge für die FCZ-Fans bereitstellen, müssen Reisende am Samstagnachmittag auf der Strecke Zürich – Bern – Wallis mit sehr vollen Zügen rechnen. Am Mittwoch meldeten die SBB, dass eine Baustelle der Grund dafür sei, dass die Anhänger individuell anreisen müssten, der FCZ widersprach dieser Mitteilung mit scharfen Worten. Ursprünglich war das Spiel um 20.30 Uhr angesetzt, was für die Anhänger der Zürcher eine extrem komplizierte Rückreise zur Folge gehabt hätte. Nun aber wird das Spiel von der Swiss Football League auf Geheiss der Walliser Behörden vorverlegt. Auf 18 Uhr. So oder so wird ein grosser FCZ-Fanaufmarsch in Sion erwartet.
Gesagt ist gesagt
«Natürlich ist das schön. Wir haben diesen Weg eingeschlagen und werden versuchen, das weiter zu fördern. Auch der SFV möchte, dass man die eigenen Jungen forciert.» FCZ-Coach Marcel Koller freut sich über das «Jugend-forscht-Projekt» seines Vereins. Gleichzeitig aber betont der 65-Jährige, dass es mit Talenten alleine nicht gehe. Sondern es in einer funktionierenden Mannschaft auch Routine brauche. Dumm nur, dass das Transferfenster mittlerweile geschlossen ist.
Die Blick-Prognose
Alles andere als ein Sieg des FC Sion wäre eine Überraschung. Weil die Walliser bislang eine sackstarke Saison spielen und mit Winsley Boteli den Mann der Stunde in ihren Reihen haben. «Sion ist eingespielt und sehr erfahren», sagt Coach Marcel Koller. Die Frage wird sein, welches Gesicht sein FCZ zeigen wird. Beim 2:1-Sieg gegen Vaduz legt die Koller-Elf in der ersten Hälfte einen unterirdischen Auftritt hin, nach der Pause aber fangen sich die Zürcher. «Wir müssen hellwach sein und dürfen uns nicht mehr erlauben, eine Hälfte zu verschlafen», sagt Koller.
Mögliche Aufstellung
Huber; Lichtenstein, Kamberi, Schödler, Volken; Comenencia, Reichmuth, Berisha, Krasniqi, Emmanuel; Kény.
Wer fehlt?
Hack, Hodza, Kablan, Morozov, Reverson, Sauter, Walker (alle verletzt).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:
- Emmanuel 4,5
- Reichmuth 4,4
- Huber 4,25
Der Schiedsrichter
Luca Piccolo wird das Spiel leiten, ihm zur Seite stehen mit Linda Schmid und Christophe Loureiro eine Assistentin und ein Assistent. Vierter Offizieller ist Logan Berchier, im VAR-Room sitzt Nico Gianforte.
Der Gegner
Alle Augen sind im Wallis natürlich auf Shootingstar Winsley Boteli gerichtet. Der junge Stürmer ist blendend in Form und hat deshalb das Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin erhalten – hier gehts zum Sion-Inside.
Runde
Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr
Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18.00 Uhr
So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr
So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr
So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6