Kaum angekommen, steht Simon Simoni beim FC Luzern vor unsicheren Zeiten. Sportchef Remo Meyer prüft laut Blick-Informationen eine neue Verpflichtung. Ein aus der Super League bestens bekanntes Gesicht dürfte bald unterschreiben.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Zeit beim FC Luzern hat für Simon Simoni (22) alles andere als gut begonnen. Drei Spiele, drei Patzer. Immerhin konnte der Goalie am Wochenende im Cup erstmals positive Gefühle sammeln – dank einer weissen Weste und einem ganz besonderen Erlebnis danach: Simoni wurde von den Kindern regelrecht belagert. Alle wollten ein Autogramm von ihm.

Nun folgt allerdings die nächste schlechte Nachricht – und sie kommt vom Transfermarkt. Zwar stärkte ihm der Klub öffentlich immer wieder den Rücken. Hinter den Kulissen hat Sportchef Remo Meyer (45) jedoch längst den Markt nach einer Alternative sondiert und ist jetzt fündig geworden.

Goalie Nummer 4 offenbar im Anflug

Gemäss Blick-Informationen steht der FCL unmittelbar davor, einen neuen Keeper zu verpflichten. In den nächsten Stunden soll der Name bekannt werden. Vieles deutet dabei auf Karlo Letica (29) hin.

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Der Kroate ist seit seinem Vertragsende bei Lausanne vor wenigen Wochen vereinslos. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zu Apoel Nikosia in Verbindung gebracht. Doch offenbar hat der FCL die Zyprioten im Rennen um den Zwei-Meter-Mann noch überholt.

In der Zentralschweiz ist Letica als klare Nummer eins vorgesehen. Was das für Simoni bedeutet, wird Meyer in den kommenden Tagen erklären müssen. Letica ist bereits der vierte Torhüter, den der FCL in dieser Transferperiode verpflichtet. Ein klarer Plan sieht anders aus.

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