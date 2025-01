Vorwürfe zur GC-DNA

«Ich sage immer wieder: Wenn man Fussballfan ist, hat man auch Freude an Spielern anderer Klubs und respektiert diese. Nur weil jemand mal irgendwo war, wird er für mich nicht zur Persona non grata. Wie es Steven gesagt hat. Das war vor rund 10 Jahren, das Leben geht weiter. Dass ein Spieler dann dorthin geht, wo er ein gutes Gefühl hat, ist das nur gesunder Menschenverstand. Die Wechsel GC zu FCZ, Basel zu FCZ, etc. hat es alles schon gegeben. Ich war nie ein Hasser von anderen Klubs und Spieler», nimmt Canepa Stellung zum Vorwurf, der FCZ habe zu viel GC-DNA im Verein.