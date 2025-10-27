GC-Profi Mantini verpasst YB-Duell

Matteo Mantini kassiert von der Liga eine Spielsperre. Damit verpasst er das Duell gegen YB.

Matteo Mantini (Nr. 16) sieht gegen den FC St. Gallen Gelb-Rot und muss nun eine Partie zuschauen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Matteo Mantini verpasst wegen Gelb-Rot das Spiel gegen YB

GC erhielt in vier Spielen hintereinander einen Platzverweis

Mantini bekam zwei Karten innerhalb von fünf Minuten

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für die Gelb-Rote Karte, die er sich gegen St. Gallen innerhalb von fünf Minuten abgeholt hat, muss Matteo Mantini ein Spiel zuschauen.

Damit verpasst der Mittelfeldakteur der Hoppers die Super-League-Partie vom Donnerstag gegen YB zu Hause im Letzigrund. Der Platzverweis von Mantini war der vierte in Folge für GC.

