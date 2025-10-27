GC-Profi Mantini verpasst YB-Duell

Matteo Mantini (Nr. 16) sieht gegen den FC St. Gallen Gelb-Rot und muss nun eine Partie zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch
Darum gehts
- Matteo Mantini verpasst wegen Gelb-Rot das Spiel gegen YB
- GC erhielt in vier Spielen hintereinander einen Platzverweis
- Mantini bekam zwei Karten innerhalb von fünf Minuten
Cédric HeebRedaktor Sport
Für die Gelb-Rote Karte, die er sich gegen St. Gallen innerhalb von fünf Minuten abgeholt hat, muss Matteo Mantini ein Spiel zuschauen.
Damit verpasst der Mittelfeldakteur der Hoppers die Super-League-Partie vom Donnerstag gegen YB zu Hause im Letzigrund. Der Platzverweis von Mantini war der vierte in Folge für GC.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
10
7
22
2
10
13
21
3
10
5
18
4
10
-1
17
5
10
3
15
6
10
1
14
7
10
-3
13
8
10
-4
13
9
10
5
12
10
10
-4
11
11
10
-4
9
12
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde