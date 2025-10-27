DE
Platzverweis gegen FCSG
GC-Profi Mantini verpasst YB-Duell

Matteo Mantini kassiert von der Liga eine Spielsperre. Damit verpasst er das Duell gegen YB.
Publiziert: 10:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Anhören
Matteo Mantini (Nr. 16) sieht gegen den FC St. Gallen Gelb-Rot und muss nun eine Partie zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Matteo Mantini verpasst wegen Gelb-Rot das Spiel gegen YB
  • GC erhielt in vier Spielen hintereinander einen Platzverweis
  • Mantini bekam zwei Karten innerhalb von fünf Minuten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Für die Gelb-Rote Karte, die er sich gegen St. Gallen innerhalb von fünf Minuten abgeholt hat, muss Matteo Mantini ein Spiel zuschauen.

Damit verpasst der Mittelfeldakteur der Hoppers die Super-League-Partie vom Donnerstag gegen YB zu Hause im Letzigrund. Der Platzverweis von Mantini war der vierte in Folge für GC.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
FC Sion
10
3
15
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
