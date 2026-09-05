Nicht nur hat der FC Basel das Spiel gegen Sion verloren, sondern auch Aussenverteidiger Moussa Cissé. Dieser hat sich eine Gelb-Rote-Karte innert 45 Sekunden eingehandelt und sorgt dafür, dass bei den Baslern nun Personalnot herrscht – das ist das Basel-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel steht nach 1:2 gegen Sion massiv unter Druck

Trainer Stephan Lichtsteiner fehlen Alternativen für gesperrten Moussa Cissé

FCB hat bislang 10 Punkte aus 6 Spielen, Lugano gewann alle Partien

Lucas Werder Reporter Fussball

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Zumindest punktemässig sah es vor der 1:2-Niederlage gegen Sion nach einem geglückten Basler Saisonstart aus. Doch nun steht der FCB wieder gewaltig unter Druck. Geht auch die Partie am Sonntag gegen Lugano verloren, liegt man bereits acht Punkte hinter den Tessinern, die zudem ein Spiel weniger ausgetragen haben. In diesem Fall stünden die Basler bei zehn Punkten aus sieben Spielen. Alle drei Saisonsiege hat man gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren. Entsprechend dünn dürfte die Luft für Stephan Lichtsteiner wieder werden.

Die grosse Frage

Wer ersetzt den gelb-rot-gesperrten Moussa Cissé (23)? In dieser Saison setzte Stephan Lichtsteiner trotz wenig überzeugenden Leistungen konsequent auf den Linksverteidiger. Interessantes Detail: Wie Blick aus dem Umfeld des Klubs erfahren hat, soll der Franzose von Marco Lichtsteiner, dem Bruder des FCB-Trainers, beraten werden. Allerdings stehen diesem derzeit auf Cissés Position auch keine Alternativen zur Verfügung. Sommer-Neuzugang Coleen Louis (21) fehlt seit dem Saisonauftakt verletzt. «Es sind ja noch zwei Tage, vielleicht geht ja noch was», blickt Lichtsteiner aufs Lugano-Spiel voraus. Falls nicht, dürfte Nicolas Vouilloz (25) beginnen. Der Genfer, der eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause ist, kam in der vergangenen Saison regelmässig als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Anfangs August, bei der 0:1-Heimpleite gegen Lausanne, musste er aber auch schon einmal hinten links ran. Ein Startelf-Einsatz von Vouilloz würde wiederum bedeuten, dass der FCB ohne einen gelernten Innenverteidiger auf der Bank ins Spiel gehen müsste. «Genau», antwortet Lichtsteiner sichtlich genervt auf diese Feststellung und lässt damit seine Meinung über die Basler Transferpolitik durchblicken.

Gesagt ist gesagt

«Das ist nicht der erste Match, den man in seiner Karriere verliert. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder aufzustehen und sich auf den nächsten Match vorzubereiten», sagt Stephan Lichtsteiner nach der bitteren Heimniederlage gegen Sion. Nach dem Duell gegen Lugano, dem dritten Auftritt innerhalb einer Woche gegen ein Spitzenteam, werde seine Mannschaft wissen, wo sie stehe. Die aktuelle FCB-Bilanz der englischen Woche: Zwei Spiele, ein Punkt.

Die Blick-Prognose

Nachdem er zuvor als Joker zweimal überzeugen konnte, liefert Xherdan Shaqiri (34) gegen Sion einen eher unauffälligen Auftritt ab. Gerade aufgrund der englischen Woche scheint es darum nicht ausgeschlossen, dass Lichtsteiner gegen Lugano erneut auf die Einwechselspieler-Qualitäten seines Captains setzt. Ein Vorteil: Ohne Shaqiri auf dem Platz kann der FCB-Coach wieder auf sein 4-1-4-1-System setzen, mit dem die Basler zuletzt deutlich erfolgreicher unterwegs waren.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Vouilloz; Omeragic; Malouda, Metinho, Bacanin, Sow; Celar.

Wer fehlt?

Neben dem gesperrten Moussa Cissé stehen weiterhin Gabriel Sigua, Coleen Louis und Kaio Eduardo auf der Verletztenliste. Beim angeschlagenen Jonas Omlin soll kurzfristig entschieden werden, ob er zum Einsatz kommt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Asane Sow 4,3 Mirko Salvi 4,2 Akpe Victory 4,2

Hier gehts zur Übersicht aller FCB-Noten.

Der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter wurde für die Partie noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Lugano hat bislang jedes Super-League-Spiel gewonnen – unter der Woche dank eines Ex-FCB-Spielers. Albian Ajeti wurde ins Tessin verliehen – stösst er jetzt auch seine alte Liebe in Elende? Hier gehts zum Inside der Bianconeri.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr

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