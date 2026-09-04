DE
FR
Abonnieren

FCB-Noten gegen Sion
Nicht nur Blitzrot-Sünder Cissé fällt durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:1-Sieg gegen Basel.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/13
Sion dreht das Spiel in Basel in Überzahl.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Es sind nicht die Tage von Moussa Cissé. Am Samstag gegen YB (3:3) fielen alle drei Basler Gegentore über die Seite des Basler Linksverteidigers. Und auch vier Tage später gegen Sion (1:2) ist der Franzose immer wieder überfordert. Ein Gegentor verschuldet er es dieses Mal nicht, was allerdings auch schwierig ist, weil er zum Zeitpunkt der beiden Sion-Tore bereits mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Innerhalb von nicht einmal einer Minute sieht Cissé zweimal Gelb. Von Blick gibt es wie schon am Wochenende die Note 2.

Daneben fallen vier weitere Basler durch. Kazeem Olaigbe zeigt nicht nur ein schwaches Spiel, er lässt sich bei seiner Auswechslung auch noch so viel Zeit, dass Joker Otele draussen eine Minute warten muss. Eine Ausrede, um sich später bei den beiden Gegentoren derart passiv anzustellen, ist das aber nicht. Allerdings müssen sich auch Metinho und Becir Omeragic je ein Gegentor ankreiden lassen.

Dass der FCB nach den drei Gegentoren in Bern schon wieder zwei Treffer kassiert, ist besonders für die beiden Innenverteidiger Akpe Victory und Flavius Daniliuc ärgerlich. Die zeigen lange ein gutes Spiel, lassen sich in der Schlussphase aber von der Lethargie ihrer Vorderleute anstecken. Genügend ist ihr Auftritt aber trotzdem. Der einzige Basler mit einer guten Note ist am Ende Zan Celar, der kurz vor der Pause eiskalt zum 1:0 trifft und mehrfach an einem weiteren Tor knapp vorbeischrammt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League