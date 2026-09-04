Lucas Werder Reporter Fussball

Es sind nicht die Tage von Moussa Cissé. Am Samstag gegen YB (3:3) fielen alle drei Basler Gegentore über die Seite des Basler Linksverteidigers. Und auch vier Tage später gegen Sion (1:2) ist der Franzose immer wieder überfordert. Ein Gegentor verschuldet er es dieses Mal nicht, was allerdings auch schwierig ist, weil er zum Zeitpunkt der beiden Sion-Tore bereits mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Innerhalb von nicht einmal einer Minute sieht Cissé zweimal Gelb. Von Blick gibt es wie schon am Wochenende die Note 2.

Daneben fallen vier weitere Basler durch. Kazeem Olaigbe zeigt nicht nur ein schwaches Spiel, er lässt sich bei seiner Auswechslung auch noch so viel Zeit, dass Joker Otele draussen eine Minute warten muss. Eine Ausrede, um sich später bei den beiden Gegentoren derart passiv anzustellen, ist das aber nicht. Allerdings müssen sich auch Metinho und Becir Omeragic je ein Gegentor ankreiden lassen.

Dass der FCB nach den drei Gegentoren in Bern schon wieder zwei Treffer kassiert, ist besonders für die beiden Innenverteidiger Akpe Victory und Flavius Daniliuc ärgerlich. Die zeigen lange ein gutes Spiel, lassen sich in der Schlussphase aber von der Lethargie ihrer Vorderleute anstecken. Genügend ist ihr Auftritt aber trotzdem. Der einzige Basler mit einer guten Note ist am Ende Zan Celar, der kurz vor der Pause eiskalt zum 1:0 trifft und mehrfach an einem weiteren Tor knapp vorbeischrammt.

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