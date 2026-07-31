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Otele sorgt für Probleme
FCB wird sich von mehreren Spielern trennen

Beim FC Basel läuft derzeit eine intensive Kaderplanung. Denn mit 30 Spielern ist die Mannschaft deutlich zu gross für eine Saison ohne Europacup. Nebst Streichkandidaten soll mit Philip Otele auch einer aus der Startelf den Verein verlassen.
Publiziert: 15:33 Uhr
|
Aktualisiert: 15:34 Uhr
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Philip Otele bereitet dem FCB Kopfschmerzen.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Basel kämpft mit überfülltem Kader: 30 Spieler auf Trainingsplatz
  • Trainer Lichtsteiner bleibt vage, Kaderplaner stehen unter Verkaufsdruck
  • Transferentscheidungen betreffen Otele, Sigua, Jovanovic und Rüegg
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Lucas WerderReporter Fussball

Beim FC Basel platzt die Kabine aus allen Nähten: Mit rund 30 Spielern steht Trainer Stephan Lichtsteiner täglich auf dem Trainingsplatz, obwohl der Klub gar nicht europäisch spielt. Auf die drängende Frage nach der optimalen Kadergrösse reagiert der 42-Jährige nur mit «so gross, wie es der Verein macht.» Hinter den Kulissen läuft die Kaderplanung derweil auf Hochtouren, denn das Basler XXL-Kader erzwingt radikale Streichungen und bringt teure Personalsorgen ans Licht. Allen voran bei Flügelstürmer Philip Otele befindet sich der FCB in einer kniffligen Lage.

Bebbi brauchen Verkäufe auf mehreren Positionen

«Das ist auch nicht meine Aufgabe und ich habe auch nicht gross Einfluss darauf», wiegelt Lichtsteiner Transferfragen ab, während die Kaderplaner um Andreas Hermann unter Verkaufsdruck stehen. Besonders bei Pechvogel Gabriel Sigua und Serben-Stürmer Djordje Jovanovic gibts eine klare Tendenz. Wegen eines Nachwuchs-Talents hängt zudem die Zukunft von Verteidiger Kevin Rüegg im Schwebezustand – obwohl dieser gegenüber anderen Spielern einen bürokratischen Vorteil hat. Auch das Überangebot im Mittelfeld sowie im Sturm zwingt die FCB-Führung zum Handeln vor dem Schliessen des Transferfensters am 8. September.

Welche Streichkandidaten den FC Basel verlassen sollen, wieso Otele zum Problem zu werden droht und auf welcher Position trotz Überangebot noch ein Transfer eingetütet werden könnte, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
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BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
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FC Basel
FC Basel
1
1
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
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FC Vaduz
FC Vaduz
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FC Zürich
FC Zürich
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10
Servette FC
Servette FC
1
-1
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FC Sion
FC Sion
1
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FC Luzern
FC Luzern
1
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Meisterschaftsrunde
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