Beim FC Basel läuft derzeit eine intensive Kaderplanung. Denn mit 30 Spielern ist die Mannschaft deutlich zu gross für eine Saison ohne Europacup. Nebst Streichkandidaten soll mit Philip Otele auch einer aus der Startelf den Verein verlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel kämpft mit überfülltem Kader: 30 Spieler auf Trainingsplatz

Trainer Lichtsteiner bleibt vage, Kaderplaner stehen unter Verkaufsdruck

Transferentscheidungen betreffen Otele, Sigua, Jovanovic und Rüegg

Lucas Werder Reporter Fussball

Beim FC Basel platzt die Kabine aus allen Nähten: Mit rund 30 Spielern steht Trainer Stephan Lichtsteiner täglich auf dem Trainingsplatz, obwohl der Klub gar nicht europäisch spielt. Auf die drängende Frage nach der optimalen Kadergrösse reagiert der 42-Jährige nur mit «so gross, wie es der Verein macht.» Hinter den Kulissen läuft die Kaderplanung derweil auf Hochtouren, denn das Basler XXL-Kader erzwingt radikale Streichungen und bringt teure Personalsorgen ans Licht. Allen voran bei Flügelstürmer Philip Otele befindet sich der FCB in einer kniffligen Lage.

Bebbi brauchen Verkäufe auf mehreren Positionen

«Das ist auch nicht meine Aufgabe und ich habe auch nicht gross Einfluss darauf», wiegelt Lichtsteiner Transferfragen ab, während die Kaderplaner um Andreas Hermann unter Verkaufsdruck stehen. Besonders bei Pechvogel Gabriel Sigua und Serben-Stürmer Djordje Jovanovic gibts eine klare Tendenz. Wegen eines Nachwuchs-Talents hängt zudem die Zukunft von Verteidiger Kevin Rüegg im Schwebezustand – obwohl dieser gegenüber anderen Spielern einen bürokratischen Vorteil hat. Auch das Überangebot im Mittelfeld sowie im Sturm zwingt die FCB-Führung zum Handeln vor dem Schliessen des Transferfensters am 8. September.

Welche Streichkandidaten den FC Basel verlassen sollen, wieso Otele zum Problem zu werden droht und auf welcher Position trotz Überangebot noch ein Transfer eingetütet werden könnte, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

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